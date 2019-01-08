2019年01月08日 04:11 中國時報 高靜芬

揮別多日陰霾，冬日裡終於出現太陽，提著菜籃上菜市場補貨去。逛著補著，忽見水果攤旁的轉角處有位阿嬤賣著自製菜脯，那菜脯醃曬得頗為乾淨且帶著白蘿蔔香氣，遂買了一些，打算當晚就拿它來煎菜脯蛋。

說起菜脯蛋呀，它可是我照著食譜開始學習烹飪所做的第一道菜，之所以選它，乃因母親以前常做，對它有深厚情感。現在，經過演變及演練，我常煎起那據老友說是已略帶個人風格的菜脯蛋來配飯配粥夾吐司，雖說是在日常裡做給自個兒吃的，製作時也毫不馬虎：一，菜脯丁要自己切；二，蛋、菜脯丁、蔥花的比例要恰當；三，蛋體要有厚度；四，得煎成兩面焦香金黃的漂亮圓形。

按理說，這樣的菜脯蛋頗具水準啦，我常視為自慢之作而獻寶似地當成伴手禮，有回心血來潮，還在姊妹淘群組玩起有獎猜謎，凡參與作答者，無論答對與否，皆贈菜脯蛋一張。雖不吝與人分享，然饋贈對象皆為親友鄰居，從未擴及見多吃廣的食家，所以，當小說家暨大饕客李昂表示要試試我的菜脯蛋時，我不禁打了個冷顫，幸好在深吸一口氣之後隨即鎮定下來，面帶微笑迎接挑戰：「沒問題，這是我的榮幸。」

迎戰之後，就得備戰。備戰的重點有二：一，由於「戰場」在南村落，南村落的爐灶火力與我家的不同，得加強練習煎功；二，菜脯丁的調味及脆度是滋味及口感的關鍵，得煸治得鹹香甘美、夠香夠脆。

一個月後的「決戰日」，也就是今年節氣小暑那天，我帶著直徑21公分的圓形平底鍋、二盒精選蛋、一缽菜脯丁、一把蔥以及一只切披薩的滾刀，前往南村落。何以攜帶披薩刀？此乃別出心裁：既然在下的圓形菜脯蛋像披薩，那麼上桌時就附上披薩刀供客人切食，以增用餐樂趣。

李昂帶著飯友到來之後，我調畢菜脯蛋液，開火煎蛋。全程全神貫注：先以大火熱鍋，鍋熱後倒油，油熱後倒入菜脯蛋液，撥勻菜脯丁與蔥花，轉小火，蓋上鍋蓋，觀察煎色，待底面煎至金黃，熄火，不掀鍋蓋，等表面蛋液燜至稍凝結，掀蓋翻面開大火，鍋稍離火並晃動鍋子，讓蛋體不斷轉圈，見蛋體膨脹且底面呈金黃，即盛盤上桌。

上桌後，李昂拿起附上的披薩刀，將熱呼噴香鑊氣十足的菜脯蛋切成八塊，挾起一塊入口：「好吃！要脆有脆，要嫩有嫩，要香有香，要色有色。」李昂意猶未盡：「可以再煎一張讓我打包帶回家嗎？」

不知怎地，李昂的讚譽讓我有些感傷。菜脯蛋集切工、煸功、調味、煎功、火候等諸多烹技於一身，每個變項不同，成品便不同。想起自己為了破解「既能讓蛋體具有厚度，又能讓表面蛋液順利凝結而易於翻面」的關卡，一度苦思苦練至身心俱疲，便滿腹辛酸。老天有眼，某日上午，不知在煎那數不清是第幾張菜脯蛋時如獲天啟，才發現終極祕招（沒錯，就是鍋蓋法），練成了真功夫。這一路的酸甜苦辣，當下如浪潮般一波波從記憶深處襲來，攪動了心湖，才會一時百感交集。

如今，有了大饕客肯定，我已經被療癒被彌補被滿足，那些折磨與挫敗都值了都無所謂了，甚至覺得就算其他的菜都做不好也沒關係了，因為──因為我有招牌菜脯蛋，可以慰風塵啊。

(中國時報)