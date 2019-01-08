笫39屆旺旺時報文學獎－雪線6

2019年01月08日 04:11 中國時報 張英珉

我脫下手套輕撫妳冰冷的臉頰，站在妳面前等待許久，確定妳不再對我說些什麼，我才彷彿如夢中醒來。我脫下太陽眼鏡替妳戴上，彷彿妳仍如昔攀爬中，只是在營地淺淺睡去，等待甦醒後再次攻頂…

我突然想起，這是我們在阿空加瓜山頂半日後，終於順利下撤，當我在布宜諾斯艾利斯的醫院內，我在截肢之前對妳所說的話。我始終記得，醫院人力有限，妳推我去病床去手術室，我們緊握雙手，彷彿我們從此不會再相見，我不斷和妳說話，直到進入手術室，截肢麻醉讓我逐漸失去意識。

此刻，妳在我背後輕輕說起。「反正我還活著啦。」

一邊攀爬，我忍不住紅了眼眶，此刻我想回應，卻不知道該說些什麼，妳在我背後如此沉重。

攀下冰瀑前，確保繩已用盡，離地還有一公尺高，我沒有選擇，慢慢用冰斧向下，即將落地前，一塊冰被我踩裂，我向前滑倒在地上，臉撞地摔傷，流著整臉鼻血，但我慶幸還好沒摔裂妳。

撐起身子，整理好雪橇與背包，我繼續向下走。

我無法不回想起，手術結束等退麻醉時，我緊握妳手，看著妳的淚光問起。「我以後怎麼辦……」等待麻醉退去，意識紊亂時說出的話，是我無法再隱瞞在內心的話語。

下了坡，前行半日已用盡體力，溪面上雪已變少反而不利拖行，我必須紮營。架好帳棚躲入其中。期待大雪方便拖行，卻擔心大雪讓自己失溫，背一個人移動實在太辛苦，帳棚上開始積雪，若是垮下該如何，我已快耗盡體力。

「妳放棄過我嗎？」帳棚內，妳突然問我。「妳放棄我好了。」妳又說起，我憤怒抬頭看石雕一樣的妳，聽外面風聲，許多落葉碎石撞擊我帳棚，我突然意識到，那頁像蚯蚓的筆跡，或許不是第一頁。

我在帳棚內燒水，試圖讓被冰凍的筆記本變軟，等到足以翻頁時，我看向前頁，妳寫上眾多登山隊成員姓名。我拿出鉛筆，緩緩在紙上塗，看到塗上鉛筆處，那許多個淺淺反白交雜的凹陷字跡。

「對不……」妳的左手筆跡在紙上呈現，那是妳未完的告別，我深呼吸看著妳，感覺身旁的妳依舊存在。

這一夜，我再度無法入睡。

若我能繼續爬山下去，我們會成為怎樣的人，看著冰凍的妳，我擦去淚水，無法再思索。

天亮，我從淺眠中起身，背起妳前進幾十公尺。

「妳會忘掉我嗎？」背後的妳說起。「把我忘了吧。」

我永遠記得，那是我在離開阿根廷的皮斯塔里尼機場，打電話給妳時所說的話。

在機場電話中彼此啜泣不停，直到掛上電話後，我撐著柺杖，和家人搭機回台灣，從此成為一個普通人，我以為我說出氣話後還能再相見，卻從此失去聯繫，直到我再見到妳，妳已成一個冰凍雕像，讓我無比懊悔。

能成為「登山夥伴」、「繫繩夥伴」是多難得的事，在山上，我把自己性命交給妳，妳把生命交給我；我們一起看過這世界稀有美景，最美星空，也曾短暫受困山中，分享最後一片餅乾。我們之間已超越性別、年齡，是一種人格上的完全信賴──這樣的感情，又算是什麼？

經過三日後，我背著妳，穿過落雪的大地，終於看見前方雪地邊際的溪谷。走上溪谷後，來到雪地的最邊際，我從背架上解下了妳，讓妳躺在地面草雪之間，等待被登山客發現。

「學姊，到了……」

登山第七日，終於換我開口對妳說話，我脫下手套輕撫妳冰冷的臉頰，站在妳面前等待許久，確定妳不再對我說些什麼，我才彷彿如夢中醒來。我脫下太陽眼鏡替妳戴上，彷彿妳仍如昔攀爬中，只是在營地淺淺睡去，等待甦醒後再次攻頂。

回看在溪谷中，我的腳印與痕跡，會因春天雪融而被沖入大海不留痕跡。收起繫繩，背起背包，我轉過身離去。

學姊，我先走了，妳知道我將下山回到人間去，繼續扮演起那個平常的自己。

但我們都知道，只要爬過真正高山的人，就算身體回來了，心卻回不來。

如我，如妳。（全文完）

(中國時報)