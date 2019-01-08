影視小說組決審會議紀錄6

2019年01月08日 04:11 中國時報 李怡芸 紀錄整理／

《雪線》

袁瓊瓊：

有點類似女同志的故事，但完全不提這部分，而是描寫人與人的情誼，女孩要把學姊屍體帶回，讓人想到韋生的抱柱之「信」，女孩反覆回憶自己活下來是學姊所救，不斷描寫女孩對學姊說了什麼，想像學姊回應什麼，兩人彼此的信義連結這部分寫得太好了，看的時候會感覺兩人情誼這麼深又如此投緣，似乎有些同性戀影子，但又感覺更超越寫同志情，且這樣看來更好，兩人相知相惜到願意捨命，意境、意義、意思都包了。

蔡國榮：

剛看感覺是女同志間情感故事，但愈看愈超越，超越了友情、愛情、師徒之情，昇華到一個人要把生命交付給另一個人，情感真摯動人。書寫技巧上是單一觀點，意識流捕捉登山過程中個人情緒與兩人情感，兩者相互跳切，單純卻不單調，非常之好。在跳切時兩者的穿插更明確表達兩人前後立場不同（前面被救的後面救人），地位互換但情感仍真摯，值得為他鼓掌。有一點遺憾在於此篇用太多篇幅介紹登山專業知識，若帶入少許是好的，但講了過多已是不斷解釋和說明，使情節推演有時停滯，是美中不足之處。

季季：

這篇是此次所有作品中文學性最強的一篇，文字、結構都很好，雖是用第二人稱寫，但折射出全景，從山難回溯多年前在阿根廷阿空加瓜峰6千多公尺海拔的高峰，學姊救了女孩，小說由現實與回憶不斷交錯對話，開始時是學姊已死，在阿根廷時則是學姊救了她，是生死的對話，因此超越了女同志情誼，生死已超越性別。整體寫的是在高山，也顯露這篇作品的高度，題材特殊，且描寫的實際爬山狀況，若沒有真正爬山是不會有如此具體的描寫。作者文字、情節收放自如，最好的是結尾「爬過真正高山的人，就算身體回來了，心卻回不來。如我，如妳。」結尾的意象確實只有在高山上才能有的覺悟。

經評審決議，第二輪投票選出3名，並以A、B、C標示成績

3A《雪線》

2B《迷漾時光》

2C《彩蝶何處》

1B《紙皮龜宅》

1C《利利》

評審決議《利利》直接淘汰，《雪線》則是三位評審意見一致為首獎得主，另針對《彩蝶何處》與《紙皮龜宅》進行討論。

蔡國榮：

就題材而言期待前三名是截然不同的題材，《利利》和《紙皮龜宅》風格雷同，尤其驚悚、靈異畢竟是重要的影視題材，目前看來《雪線》和《迷漾時光》風格有點相近，而《紙皮龜宅》構思有其獨到處，希望為它拉票。

袁瓊瓊：

構思雖特別，但此篇仍有根本缺陷，基本動作不對。

季季：

進入龜宅後如何成為複式樓的敘述沒有說服力，這部分我沒辦法給它票。

第三輪投票，評審以舉手表決，最終選出

第一名：《雪線》

第二名：《迷漾時光》

第三名：《彩蝶何處》（全文完）

(中國時報)