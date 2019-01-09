廚餘禁用遲未決 控管多頭馬車 防疫慢 步調亂

2019年01月09日 01:12 中國時報 游昇俯 、 廖德修 、 張亦惠 、 許素惠 、 林和生 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸非洲豬瘟疫情沸騰，台灣防疫壓力也愈來愈大，雲林縣日前早一步宣布禁止廚餘養豬，更有養豬青年聯盟揚言北上抗爭，但農委會遲遲未決，僅要求廚餘養豬戶一周內向環保單位申請列管，讓養豬業者人心惶惶，環保人士也擔心未經處理的廚餘將汙染土地成為環境浩劫。防疫如同作戰，用兵貴在神速與完備，學者直言「等到發病就太慢了」，政府必須提出完整一致的配套，否則疫情未至，防疫步調已先亂。

豬瘟有潛伏期 等發病就太遲

中央雖未宣布禁止廚餘養豬，但廚餘標售已受影響。彰化市養豬用廚餘標售價格從原本每公斤1.46元暴跌至每公斤0.5元；每年回收超過905公噸廚餘的屏東市首當其衝，至今公開招標3次仍乏人問津。環保署表示，會補助各縣市脫水設備、堆高機等器材來處理廚餘。

農委會昨日召開非洲豬瘟防疫專家會議，會中農委會坦言旅客入境檢查，手提行李未經X光機掃描、檢疫犬不足，以及國內畜牧運輸車輛尚無法追蹤管制等防疫漏洞。嘉義大學獸醫學院院長周世認更直言，「禁用廚餘保台豬」，政府不可以掉以輕心，非洲豬瘟有潛伏期，等到發病就太慢了！

廚餘未妥善處理 釀環境浩劫

但中興大學獸醫學院院長張照勤則認為，廚餘「不能說禁就禁」，一下子不用在養豬，對環境衝擊非常大，即使用做堆肥，也要有完整的使用程序，否則病毒仍可能藉著人群踩踏散播開來。

台大獸醫專業學院教授周晉澄則指出，廚餘傳播疫病「風險很大」，葡萄牙發生非洲豬瘟首例即是因為廚餘，大陸調查因廚餘引起疫情也佔了近4成，禁用廚餘可以將養豬後端風險拿掉，因此他贊成直接禁掉，「速度要快」。

中央無配套 勢必重創養豬業

面對疫情兵臨城下，農委會副主委黃金城仍表示，立即禁止廚餘養豬，農委會只需要一紙公文，就怕不餵豬的廚餘造成新的環境問題，所以要求未經環保署列管的1155場廚餘養豬場一周內須檢核列管，才能繼續用廚餘，否則便要改用飼料或退場。

然而，任由養豬戶自行評估轉型或退場，更藉口禁用廚餘縣市要有能力處理廚餘問題，農委會表面上保留彈性，無法在防疫上統一全國步調，可能反而使防疫變成多頭馬車，導致防疫、環保都一團亂，不只重創養豬業、環境也會被汙染。

(中國時報)