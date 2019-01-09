川金二會前 金正恩第四度訪陸

2019年01月09日 01:12 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

在「川金二會」傳出可能在河內舉辦之際，大陸官方昨日發布消息稱，北韓領導人金正恩應大陸國家主席習近平邀請，於7日至10日訪問大陸。韓媒披露，金正恩與其夫人李雪主一行7日晚間搭乘專列經過邊境於昨日上午抵達北京，並於下午與習近平舉行會晤，習近平昨晚還設宴款待金正恩夫婦，除祝賀金正恩生日，也紀念兩國建交70周年。

會晤習近平 深化合作

值得一提的是，金正恩去年曾在3個月內連續3次訪陸，時間均在與韓國總統文在寅、美國總統川普舉行歷史性會晤前後，此次將是金正恩與習近平的第4次會見。外界認為，「川金二會」、習近平訪北韓及兩國深化合作等議題，將是會晤焦點。針對金正恩訪問北京恰巧與陸美貿易談判時間重合，大陸外交部發言人陸慷昨日表示，大陸重大外交議程非常多，一些議程重合，不是什麼特別奇怪的事情。在解決陸美經貿摩擦問題上，大陸不需要通過其他的一些技巧來讓美方得到大陸的資訊，美方對陸方立場非常清楚。陸方始終是維護半島和平的重要推動力量和積極因素。

大陸新華社8日發布消息稱，「應中共中央總書記、國家主席習近平邀請，朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩1月7日至10日對中國進行訪問。」

韓媒報導稱，金正恩一行乘坐專列於7日晚間10點左右經過丹東市車站。當晚便有大陸網友爆料，數十輛安全車輛封鎖了車站周圍的道路，明顯加強戒備，懷疑將有北韓高官到訪。

金35歲生日 習設宴祝賀

報導稱，金正恩昨日上午抵達北京站，隨後前往釣魚台國賓館，陸方還派出數十輛禮賓重機沿途開道。下午4時30分許，金正恩乘車抵達人民大會堂，與習近平舉行會晤。

此外，習近平和夫人彭麗媛昨晚還設宴歡迎金正恩夫婦，8日正好是金正恩35歲生日，除紀念兩國建交70周年，大陸如何為金正恩慶生也成關注焦點。

金正恩這次訪陸，除了夫人李雪主和統一戰線部部長金英哲、國際部部長李洙墉、科教部部長朴泰成等北韓黨政軍幹部隨行，金正恩胞妹金與正也出現在北韓中央電視台畫面中。

(中國時報)