國民黨總統提名 考慮仿美式初選

2019年01月09日 01:12 中國時報 楊佳穎 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

國民黨過去多採全民調，或黨員投票及民調並行，一旦採美式初選，將是制度重大變革，且為選舉投下極大變數。圖為國民黨舉行台北市長初選時黨員投票。（本報資料照片）

美式黨內初選可粗分封閉式、半封閉式及開放式初選，共同點是在全國展開，並採辯論形式。圖為2016年猶他州鹽湖城，共和黨州長候選人提名大會前宣傳活動。（美聯社）

美式黨內初選制度小檔案

國民黨2020總統大選誰出征備受關注，但黨內初選提名機制，至今未定論。九合一大選後，傳出包括資深媒體人趙少康、學者陳一新等人，曾向吳敦義提出仿效「美國公民初選模式」建議，而黨內也朝非黨員一票、黨員兩票加權方向規畫。

為黨注入活力 炒熱選情

數度對全民調表疑慮的黨主席吳敦義，日前拋「黨員投票較符合美國制度」說法後引發關注。據悉，吳談話是趙少康等人建議。對此，趙證實確曾討論，「他當時沒反對，會不會做就不知了！」

曾任新黨競選總經理的趙少康，1998年第4屆立委就採開放投票提名，也為此與前副總統呂秀蓮討論。趙少康認為，如此可為國民黨注入活力，炒熱總統初選。

至於對手可能灌票較弱候選人，趙少康以民進黨主席投票率不到2成說，電話民調反更可能被對手灌票，重要是號召更多支持者出來投票。倘若吳決定採納，將會是歷年國民黨總統候選人產生方式的重大變革，也為2020藍總統提名投下極大變數。

王金平質疑 能否辦得了

對此，被視為熱門人選的前立法院長王金平直言，要行得通、辦得了才可，至於怎決定，他尊重黨中央。王指出，「有人提議時就知」，但這是開放式，在美國由政府辦理，若整個台灣都開放，國民黨是否有能力辦理也是問題。他強調，尊重黨中央安排，但一定要可行、辦得了。

國民黨組發會主委李哲華低調表示，外界提議他沒評論，黨中央內部還沒討論，且黨就是有規定依規定、沒規定依慣例，目前以3成黨員投票、7成民調辦法為依歸。他說，3年前是4月開始進行總統初選期程，現在才1月，黨內根本還沒討論。

李哲華說，黨內正忙著6席立委選區補選，也在盤點各縣市、選區立委有意參選人及提名時程業務。至於是否參考黨內其他聲音，他說，中常會就是平台，黨內有民主機制可面對這些問題。

如今黨內流傳版本以黨員兩票加權為原則，以2017年國民黨主席選舉吳敦義得票率最高為例，此舉似對吳有利。已表明參選的前新北市長朱立倫先前曾主張全民調，新北市朱系議員葉元之說，方法必須對國民黨好，不是因人設事，為特定人量身訂做，甚至出現球員兼裁判情形。

(中國時報)