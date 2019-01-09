突破性變革 恐埋不定時炸彈

2019年01月09日 01:12 中國時報 周毓翔

資深媒體人趙少康建議國民黨參考美式初選，拉高黨內總統候選人新聞熱度，立意良善，「準確度」更勝全民調；不過，台灣跟美國的選舉制度、基礎不同，諸多技術問題也待克服，恐淪為熱鬧有餘、但選民未必買帳的自扮家家酒。

美國由於地方相當大，各州也有不同作法，初選拖的時間非常長，第一個舉辦初選的州與最後一個辦完初選的州，時間上差距相當大，所以黨內參選人才會逐漸淘汰，但過程中的激辯與造勢，確實讓初選有如嘉年華會。

採取美式初選，主要好處是拉高可能候選人的全國聲量，深入各地讓各地選民都能認識，也隨時成為新聞焦點。理想狀態下，國民黨可藉此成為新聞焦點，在辯論、競爭過程中，不僅能挑出最適當的候選人，也有助於年底選舉拉抬整黨聲勢。

但畢竟制度仍然不同，即使在美國，每州的初選方式也不同，究竟要採取哪種方式？有的是辦提名大會，有的用黨團會議決定，如果是採用間接選舉，就變成把提名權交給地方黨部一般。

假設國民黨想採取選民直接投票方式，究竟哪些人是「選民」？是限定「黨員」，還是放寬到新進黨員跟失聯黨員也可；又或是乾脆開放全民投票？那會不會又要開始擔心綠營灌票、派系綁樁等等問題。

如果國民黨採取「限定黨員」投票，那辦再多辯論跟政見會也白搭，因非黨員都不會覺得跟自己有何關聯，最後又變成比人頭黨員和綁樁多寡。如果開放黨員之外，又要開始算綠營灌票機率，算加權比例。

不可諱言，「真刀真槍」的美國初選制度，確實比全民調準確、公平，也更能達到造勢效果，未必要以為特定人量身訂做來評斷。但在執行上，卻有太多難以克服的問題，在國民黨內為2020搶破頭之際，貿然做此「突破性改革」，只是治絲益棼，為黨內初選埋下不定時炸彈。

(中國時報)