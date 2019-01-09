綠24年前就玩過 硬幣投票創先例

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中國時報
／台北報導

國民黨傳出總統提名可能採美式初選方式，不過1996年台灣第一次總統直選時，民進黨就曾採用公民投票方式進行初選。當時有彭明敏、許信良、林義雄、尤清等4人參與總統初選，到第二階段剩下彭、許兩人競爭，當時在全台49處巡迴舉辦政見會，政見會結束後隨即開放黨員和一般民眾硬幣投票，創當時台灣選舉先例。

所謂硬幣投票即由黨內製作「代幣」，只要參與投票者投入代幣到某參選人票匭，就算得一票。綠委李俊俋回憶，1996年適逢第一次總統直選，大家非常關切民進黨產生總統候選人的方式，當時在第二階段初選時，採用的方式就是候選人先發表政見，再讓民眾用硬幣投票；雖然過程有些爭議，但可讓民眾更了解候選人立場、政策。

不過李俊俋說，因當時是第一次總統直選，民眾有討論熱度，但現階段若再辦公民參與初選投票，投票所多寡、民眾參與感、對手陣營干擾都有可能會是問題；況且要舉辦實體投票的話規模太大，以一個政黨來說相當不方便。

綠委鍾佳濱說，黨員是黨職選舉的主要投票者，但黨員都是少數，甚至衍生「口袋黨員」問題；因為民進黨很早就在討論口袋黨員問題，為避免黨員口袋化，1995年的總統候選人初選才會仿效美國讓公民參與政黨初選。

此外，做為柔性政黨的新黨，1998年8月在第四屆立委選時，也曾採用過這制度，只要在該地有選舉權的公民，都可憑身分證參與新黨初選投票。

然而這次經驗並不成功，原本用意是借此營造政黨聲勢、增加支持者，但過程中出現請客吃飯、黑函、遊覽車接送投票等負面現象，因此只實施一次。

(中國時報)

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