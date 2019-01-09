為2020暖身 王金平出書、頻會韓

2019年01月09日 01:12 中國時報 楊佳穎 ／台北報導 ／台北報導

前立法院長王金平至今雖未鬆口參選2020總統，但傳出5日晚在路竹老家密宴高雄市長韓國瑜等人，接著下周將發表新書《橋》，暖身意味濃厚。王金平昨受訪指出，韓國瑜在競選期間偶爾會到家中吃早餐或宵夜，這次是選後大家約吃火鍋；至於會中是否談及下一步、或希望韓幫忙？他直言「不用再談什麼啦！該怎樣就怎樣。」

據悉，除新書發表外，王金平17日將在高雄辦「感恩餐會」，隔天還將與韓國瑜一起使用「高雄幣」拚庶民經濟，隨後率全國商總成員南下考察投資環境，此外，首個挺王參選的「金平之友會」預計26日在高雄成立，密集行程頗有從高雄出發味道。

王金平昨證實了這場聚餐，並稱以前吃過好幾次，大家說聚就聚，韓國瑜白天行程非常忙，晚上9時後較好約，當天與會人士還有高雄副市長李四川、全國農會總幹事張永成等人；韓國瑜飲酒喜歡「高粱加蒜頭」，剛好立院高粱還剩幾瓶，他就拿來分享。他說，已請韓國瑜出席11日中午在雲林虎尾辦的感恩餐會，韓豪爽答應了。

會否爭取「韓流」為大選鋪路？王金平反問，「還要這樣刻意安排、請人幫忙嗎？應該不至於吧！」他表示，席間沒討論2020這麼遠的事，多談高雄發展問題，除了庶民經濟，還要發展產業經濟。至於若2020參選，韓國瑜是否支持？王笑回「要去問他」、「他知道不是我（相公）就是了」。

媒體追問王在藍營內民調不低，若問鼎2020甚至擠進前三名？王說，現在談這都太早，「這有什麼意思？」連提名方式都還沒決定，之前也僅一人宣布。

此外，預計17日前出版新書《橋》，王透露，書中將分5大章節，「不會去抱怨、攻擊任何人」，主要道出過去幾十年一些事，像求學、家庭或從政經歷，「從『橋』開始談起，緣分的『緣』也談」。

(中國時報)