扁稱柯必選 柯回「繼續看下去」

2019年01月09日 01:12 中國時報 吳堂靖 、 劉宥廷 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲是否選總統受各界矚目，前總統陳水扁斷言，柯一定會選總統，且不論國民黨派朱立倫或吳敦義、民進黨派蔡英文或賴清德，柯贏的機率都很大，但民進黨也並非無法打贏選戰。對此，柯不解說：「奇怪！為甚麼都別人在講，繼續看下去就好了。」

扁8日發表《新勇哥物語》表示，據新台灣國策智庫民調，2020大選政黨支持度，國民黨23％、第三勢力22％，民進黨僅17％，這是很大危機，立委選舉會不會倒整片？他預測民進黨68席會減一半以上，可能2字頭，這不是危言聳聽，是大家不願看到的事實。

扁說，2020若是「三角督」，國民黨不論派朱、吳或韓國瑜，柯所向無敵，全部都贏，「柯文哲怎可能不選？」柯文哲台北市連任成功更是會選，「看到這民調，你說他不會選，我才不信」。

陳水扁指出，柯文哲是很有爭議的首都市長，但他聲望、支持度，過了淡水河比天龍國還高，如果是吳敦義、蔡英文與柯「三角督」，吳、蔡2人支持度加起來33％，柯是53％，「這是大家要共同面對的問題」。

但陳水扁表示，民進黨不是沒機會，要看誰出來選，大家是否願面對、承擔，以他的經驗，2000年、2004年選總統前1年民調也統統都輸，但他還是逆轉勝，「阿扁什麼不行，但打逆轉勝選舉絕對有經驗，所以蔡總統如果有需要、民進黨如果不棄嫌，阿扁不會藏私，我願再度出馬貢獻自己經驗。」

對於被扁看好直攻總統寶座，柯文哲昨受訪時直呼：「奇怪！為甚麼我都不知道，都是別人在講，繼續看下去就好了。」

但柯文哲表示，很久沒去拜訪陳水扁，正在想何時去較方便，媒體詢是否拜訪高雄市長韓國瑜時順道見面，柯說，他有去高雄就一起拜訪，至於時程，他說，「去問行程祕書較清楚」。

(中國時報)