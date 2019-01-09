中央停看聽 豬農如熱鍋螞蟻

為防堵豬瘟疫情，雲林縣率先禁止廚餘養豬，其他縣市也考慮陸續跟進。圖為傍晚時分台北市民正在傾倒廚餘和堆肥果皮。（范揚光攝）

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中國時報

新聞透視全台飼養豬隻580萬頭，雲林縣占146萬頭為全台最多，平均1人養2頭，縣長張麗善斷然禁止廚餘養豬不是為搶頭香，而是嗅到山雨欲來的前兆，非洲豬瘟海嘯隨著兩岸人民密集交流快速進逼，中央防疫卻仍在停看聽，疫情恐一發不可收拾，狗吠火車情景已可預見。

張麗善果斷 展防疫決心

有人認為張麗善上任當天下午宣布禁止廚餘養豬太倉卒，14天來縣府團隊確實開出1條避免廚餘變成餿水的途徑：一般家戶廚餘送往台塑六輕南亞廚餘堆肥場，鄉鎮市清潔隊、雲林縣廢棄物清除處理公會協助餐館載運廚餘，集中瀝乾送縣內3家化製場製成肉骨粉，另提供餐廳廚餘桶避免亂丟廚餘。

與其說14天內解決了禁止廚餘養豬的什麼問題，不如說發現面對疫情需要多大毅力與對抗的決心，因為全台1/4的豬養在雲林，146萬頭豬雖僅4萬頭豬吃餿水，仍不能因小失大，中央政府只想停看聽，但雲林不能等，也不容百密一疏、掛一漏萬。

從廚餘下手 圍出防火牆

阻絕非洲豬瘟已成全民共識，一隻仔豬成本高達2000元，養豬戶比誰都怕非洲豬瘟，非洲豬瘟不像禽流感防不勝防，最大可能是病從豬口入，從廚餘下手圍出防火牆最有效，萬一廚餘防堵策略都失守，也沒甚麼好哀怨了。

禁止廚餘養豬策略不只學者贊同，養豬業者甚至走上街頭拜託政府禁止，問題只有一個：廚餘要塞到哪裡？試問解決廚餘比打仗更困難嗎？成本會比前瞻計畫的無關緊要輕軌預算更高嗎？若錢不是問題，就沒有解決不了的難題。

孫子兵法說，「無恃其不來，恃吾有以待也」，不能寄望敵人不會來犯，要靠自己充分準備嚴陣以待。簡單說，中央廚餘去化政策並非做不到，而是心存僥倖的「不為」。

疫情漸進逼 當局還在躲

中央可能認為禁止廚餘養豬的錢不值得花，對餿水傳播病毒寧可信其無，只想到廚餘不養豬很困難，卻不去想禁止廚餘養豬對防堵疫情有多大益處，當然只能坐困愁城紙上談兵。

中央對於餿水是要高溫煮沸還是做成肥料？春節腳步越來越近，兩岸交流將達高峰，距非洲豬瘟病毒踏上寶島的時間越來越短，豬農急得如熱鍋螞蟻，中央卻還在找洞躲。

(中國時報)

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