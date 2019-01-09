環保署補助設備 專家籲轉堆肥

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中國時報
／台北報導

為防範非洲豬瘟，已有縣市禁止廚餘養豬，使中南部有些地方廚餘從每噸約1500元狂掉到500元。有些縣市的清運業者反映，還不知要把多出的大量廚餘倒到哪裡？環保署則說，會補助各縣市脫水設備、堆高機等器材來處理廚餘。廚餘堆肥專家孫書麟則認為，不宜老是站在去化的角度，要設法加以應用，讓廚餘發揮最大效益。

環保署統計，前年國內約產生97萬噸廚餘，77萬噸餵豬、20萬噸堆肥，若全面禁止用來養豬，廚餘量將暴增。環保署環境督察總隊長李健育表示，處理上以堆肥為優先，目前全國有60幾個堆肥場；其次是進焚化爐焚燒，沒有焚化爐的縣市則送掩埋場。

李健育說，會先把廚餘瀝乾，水分約占2/3進入廢汙水處理系統，剩下1/3渣滓已不算龐大。脫水設備將依照各縣市所需機器大小，按比例補助，加上堆高機等器材。環保署和地方環保局都會隨時查核，督促公務機關和民間業者按規定處理。

台灣廚餘資源化發展協會理事長孫書麟則認為要好好「應用」廚餘，發揮最大效益，而非只想到「去化」。

廚餘應用上最夯的是發電，但需要時間；目前則可用來堆肥，把大量的廚餘轉化成有機堆肥回到土壤，肥化土地，應屬當務之急。

孫書麟說，國內已有現成堆肥場，加上準備撲殺掩埋豬隻的空地；在非洲豬瘟發生前都可先做為防疫設施使用。估計各縣市都有合適場域可做堆肥，事先加以分散規畫，最重要的是能立即行動，讓廚餘充分應用。

北部廚餘清運業者表示，由於圈養黑毛豬之故，豬場大都仍用廚餘餵豬，廚餘價格變化不大。但中南部以白毛豬為主，隨著飼料養豬呼聲上揚，聽說廚餘從每噸約1500元跌到500元，變動很大。

(中國時報)

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