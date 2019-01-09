蒸煮生鮮農產品養豬 雲林不罰

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中國時報
／雲林報導

雲林縣府全面禁止廚餘養豬，部分養豬業者除了抱怨飼養成本因此增加5成外，也反映相關單位對廚餘定義不清，讓人無所適從，例如有人自行蒸煮被淘汰的地瓜等農產品，或食品廠的豆粕等下腳料，這些都不是人吃剩的，也算廚餘嗎？縣府緊急商討後，認定地瓜、馬鈴薯、南瓜、豆皮、豆粕等不算廚餘，蒸煮這些生鮮農產品或食品加工餘料養豬，不開罰。

養豬業者估算，以廚餘餵養至成豬，每頭豬每公斤成本約40元，若改以飼料，足足貴了5成，增加至60元，紛紛大喊吃不消。

此外，業者對有關單位未清楚定義廚餘也有微詞，虎尾鎮養豬業者蔡德福原本除了收取餐廳與中央廚房、學校廚餘，也到處收購田間淘汰的地瓜、馬鈴薯、南瓜等下級農產品，甚至包下西螺某醬油工廠釀造醬油後的豆粕，經蒸煮後餵豬。

蔡德福指出，去年12月25日起配合縣府政策不再以廚餘養豬，但仍蒸煮生鮮農產品或食品廠的下腳料飼養，又怕被稽查到開罰，按理生鮮農產或食品加工的下腳料都非人吃剩的，也沒有夾帶非洲豬瘟病毒的問題，應該不算廚餘，詢問相關單位，始終未有明確答覆，令他無所適從。

縣環保局及農業處緊急商討後，雖認定不在廚餘之列，不會開罰，但農業處長張鴻猷仍呼籲業者改以飼料飼養，雖然成本增加，仍有利潤，最重要的是安全防疫。

(中國時報)

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