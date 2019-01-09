防疫抓漏 學者張照勤提7建議

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中國時報
／綜合報導

農委會昨日召開「非洲豬瘟中央災害應變中心專家會議」，中興大學獸醫學院院長張照勤提出7點建議說，非洲豬瘟病毒與其他豬瘟病毒不同的地方在於，它極耐酸鹼、存活時間更長，使得人員及車輛非常容易攜帶，一旦發生疫情，人員管控、車輛行經路線要注意，發生場所產生的堆肥、糞便、墊料，都須在第一時間、有系統的處理掉。

張照勤強調，非洲豬瘟病毒潛伏期長，疫情發生移動管制14天不夠，應至少1個月；且因台灣養豬場密度高，控制疫情唯有透過運輸管制，畜牧運輸車輛應加裝GPS並限定用途，以利流行病學疫情追蹤；廚餘「不能說禁就禁」，而可傳染非洲豬瘟的軟蜱，台灣尚未有嚴謹調查，建請台大或中興大學昆蟲系進行調查。

雲林縣禁止廚餘養豬，西螺鎮原有養豬業者在各地放100多個桶子回收餿水，目前全部撤走，市區交給清潔隊回收的廚餘整整多1倍。西螺清潔隊長呂佩原表示，部分店家為瀝乾廚餘，直接在排水溝瀝水，民眾擔憂油湯可能使排水溝成為孳生蟑螂、老鼠的溫床；往年全鎮噴藥都沒什麼蟑螂，今年預估會多一些。

禁止廚餘養豬消息傳出後，斗六清潔隊回收的廚餘量，從1天5、6公噸，暴增為10公噸；收運將是主要問題，斗六的廚餘被安排送到元長鄉某化製廠，目前清潔隊尚未接受委託代收店家的廚餘事業廢棄物，但預估未來廚餘量會增加。

由於餐廳廚餘被認定是事業廢棄物，內容物一半以上都是湯汁，雲林縣府正研擬以桶計費清運事業廚餘的收費標準；為降低清運費，餐飲業者已紛紛添置瀝水盆來省錢。王姓麵店業者說，如今每月又得增加3000元以上廚餘清運費，讓負擔更加沉重。

(中國時報)

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