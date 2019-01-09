綠能生態園區 全數去化廚餘

2019年01月09日 01:12 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

防疫非洲豬瘟，台中市府鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬，但廚餘如何去化？外埔綠能生態園區全量運轉可處理5萬4千公噸廚餘，但6月才能啟用，近半年恐出現廚餘去化空窗期。環保局長吳志超表示，中市熟廚餘年產量總計4萬多公噸，若中央全面禁止廚餘養豬，6月前會先在堆肥廠製成堆肥及利用焚化爐處理，並呼籲民眾減少廚餘量。

台中市農業局長蔡精強8日做「台中市因應非洲豬瘟防疫」專案報告指出，台中養豬場239戶、10萬6000頭豬，其中廚餘養豬戶194戶占全數養豬戶81％，廚餘飼養豬隻5萬5000多頭，占總頭數52％。

蔡精強強調，若非洲豬瘟入侵，將衝擊民生及養豬相關產業鏈，農委會評估恐造成2000億元產值損失，中市養豬產業損失恐達22億元，提醒民眾利用廚餘養豬，務必落實高溫蒸煮規定。

市長盧秀燕表示，市府成立緊急應變小組並親自擔任召集人，防疫視同作戰，鼓勵廚餘養豬戶改以飼料養豬、加強宣導廚餘加熱處理等，幫助豬農不會過度恐慌，共同預防豬瘟入侵。

吳志超強調，台中市清潔隊1年回收3萬公噸熟廚餘，民間業者回收餐廳等店家廚餘約1萬公噸，正推動廚餘瀝乾作業，經瀝乾後全市總廚餘量可望減至3萬公噸以內，外埔生態園區全量運轉後，1年可處理廚餘5萬4000噸，可全數去化環保局及民間回收的廚餘，另也陸續對全市97萬戶發放生廚餘回收桶「綠圓寶」，呼籲市民一起回收生廚餘。

農業局表示，動保處也積極宣導養豬戶轉用飼料養豬，有意願轉為飼料養豬者，每頭豬補助最高2200元。

(中國時報)