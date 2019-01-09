發經濟紅利 小英決從長計議

2019年01月09日 01:12 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

行政院表示，可用歲計賸餘約386億元，主要用於「促進經濟發展」、「照顧弱勢扶老攜幼」、「非洲豬瘟預防」3個方向。圖為人安、創世及華山基金會舉辦愛心尾牙活動。（本報資料照片）

蔡英文總統擬分享經濟紅利的作法挨批，府院昨天緊急研商決定延遲推出，蔡英文定調「不必操之過急，需審慎從長計議」，並透過臉書強調具體方案還未定案，「政府不能什麼都不做，更不能讓國家在口水中惡性循環」。

不舉債 也非負所得稅

行政院副院長施俊吉昨開記者會表示，可用歲計賸餘約386億元，將針對「促進經濟發展」、「照顧弱勢扶老攜幼」、「非洲豬瘟預防」三方向規畫；而且是一次性支出、不會年年減稅，也「不是人人有獎」，由於預算來不及編列，有可能在2020年編列。

對於有媒體說，分紅不如減稅，蔡總統晚間透過臉書說，「我再來強調一次，我們已經幫年輕人減稅了。今年5月繳稅的時候，大家應該就會有感！」

施俊吉說，這件事要「從長計議、謹慎周延」處理。本案不會舉債、不破壞財政紀律、絕對不是把錢發還人民的「負所得稅」，所謂3萬元收入以下者發1萬元的說法是「子虛烏有」，這次也不是發消費券，沒有用完的部分會拿來還債，而且規畫內容是一次性的、不是經常性的支出，不會年年減稅，預算編列會遵守法規，經立法院審議。

一次發放 分配弱勢者

由於行政院長賴清德即將請辭，原本希望能在離職前提出規畫方向，卻引發各界強烈批評，蔡賴會商後決定暫緩，待規畫周全再說。施俊吉強調，在規畫定案前，政院會跟社會大眾、立法院及工商團體廣為溝通。

施俊吉解釋，一次性的發放會有一個效果，也就是經濟學「邊際消費」傾向，意思是所得水準比較低的人，增加所得後拿來用於消費的比例會比較高，若希望對經濟發展產生間接的促進效用，將一次性的所得分配給弱勢、中低收入、及扶老攜幼之上，經濟乘數效果會比較大；而且一次性的發放，主要是考量年年發放可能預算無法支應。

上限386億 剩餘會還債

對於外界關切每個弱勢族群補助多少的問題，施俊吉說，每個人要補助多少，牽涉到總經費的高低，從不同方向也有互相排斥的效果，如果第一項用多了，其他幾項的金額當然就會減少，政院已掌握各族群人數多少，所需經費預估數是多少，以及如何組合的問題，目前所知上限不會超過386億元，若未用完就會拿去公債還本。

財政部長蘇建榮則說，2017年累計歲計賸餘是175億元，2018年歲計賸餘211億元，合計可利用的總數為386億元。他說，過去歲計賸餘是用於下年度或之後年度彌補歲入歲出差短的財源，從來沒有當做補助地方政府，都是在總預算裡統籌運用。

(中國時報)