無政治前提下 蔡願兩岸坐下來談

2019年01月09日 01:12 中國時報 崔慈悌 、 許哲瑗 ／綜合報導 ／綜合報導

針對兩岸問題，蔡英文總統昨日強調，在沒有政治前提情況下，願意與中國大陸政府進行談話。（總統府提供）

蔡英文總統昨表示，台灣人民反對「一國兩制」，這是朝野政黨共同的立場，也是2019年最重要的台灣共識。她相信坐下來談，是解決問題最好的方法。「在沒有政治前提的狀況下，我們也願意與中國大陸政府進行談話。」

針對蔡英文總統呼籲朝野不要再講九二共識，前新北市長朱立倫昨指出，作為國家領導人，喊衝喊打獲得一時的支持，也許可以爽一下，但是人民最想問的是，「蔡總統妳不要九二共識，妳要什麼？這2年半來人民一直在等！」

朱立倫8日出席樹林區海明寺開光安座典禮受訪時重申，「九二共識、一中各表」在2008年到2016年兩岸穩定的交流當中，獲得一些成果，雖然雙方可能都會有進一步的想法，但不論想法是什麼，但最基本的精神就是兩岸和平與兩岸合作。

至於兩岸議題一直是藍營優勢，近來蔡英文總統卻靠此翻轉網路聲量，朱立倫說，民進黨很會利用政治操作權力的抹紅或攻擊，但國內獲得一時的聲量不是重點，重點是「作為國家領導人，至今已經2年半了，總統把人民帶往哪裡？」

蔡總統昨會晤諾魯共和國瓦卡總統伉儷時，除感謝諾魯強力支持台灣，首度透過立法程序通過支持台灣有意義參與聯合國體系的決議，也盼雙方繼續攜手合作，共同促進彼此發展。

她提到，上周她代表台灣人民，明確地向世界重申我們在兩岸問題上的態度，台灣人民反對「一國兩制」，「這已經是台灣朝野政黨共同的立場，這就是2019年最重要的台灣共識。」

蔡總統說，她相信坐下來談，是解決問題最好的方法；在沒有政治前提的狀況下，願意與中國大陸政府進行談話。也會基於這樣的立場，持續與理念相近的國際友人加強合作，為世界做出更多貢獻。

(中國時報)