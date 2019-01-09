企業大老籲降稅、打造觀光島

2019年01月09日 01:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟紅利方案將「促進經濟發展」列為重點規畫方向，企業大老獻策，建議降稅、改善投資環境，並打造台灣成為「觀光之島」！三三會理事長許勝雄昨指出，全世界主要國家都在推動降稅、改善投資環境，台灣卻背道而馳，將營所稅由17％提升至20％，當務之急，政府應推動較具競爭力的稅率政策。

許勝雄指出，目前不只美國在降稅，大陸也採取降稅、降費的策略，反觀台灣卻把營所稅從17％提高到20％，背離時代潮流，因此，提振經濟當務之急，他認為應先減稅，建立良好投資環境，不論最後政府投入資金多寡，至少表現出政府誠意。

工商協進會理事長林伯豐也指出，一次性發放，只是讓民眾擁有一時的喜悅，對於長期生活不會有幫助。他建議，稅收增加，代表政府財政掌控適切，為此理應先還國債，且既然稅收超徵，政府可考慮適當地降稅，才能夠吸引投資，讓外資進來，促使本土企業再投資，增加就業機會且培育人才，提高民眾薪資所得。另外，他也建議用在台商回流，應對陸美貿易戰政策鼓勵上。

商總理事長賴正鎰則建議「養隻會下蛋的雞！」他指出，近期政府對觀光業暖冬補助，成效有限，真正要吸引投資、提升內需，實應選定重點觀光發展區，如合歡山、大雪山，或適度將中央山脈中檜木群畫出，打造台灣的北海道、黑部立山，推動台灣成為「觀光之島」，不僅可吸引台商、外資來台投資，更可有感增加就業，推升經濟發展。他深信，推動觀光建設，投入百億，其可帶動的投資將可達3、400億。

(中國時報)