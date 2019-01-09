只有杯水車薪 不如精準打擊

2019年01月09日 01:12 中國時報 張理國

賴內閣即將總辭，蔡英文總統拋出議題，要把過去用於彌補歲入歲出差短的財源、也就是歲計賸餘，當做經濟成長的紅利分享弱勢，問題是386億元要分成三份，還奢望有賸餘可以還債，分散打擊面難道不怕一事無成。

政院昨日記者會端出方向，沒有細節，這筆經濟紅利最快在2020年選後才兌現，到底算是空頭支票還是期約賄選？

歲計賸餘386億元要花在刀口上，沒人反對。問題是這筆錢要用於三個方向，先得看看386億元要如何運用。前總統馬英九任內曾發放消費券約858億元，而賴揆推出的「少子女化對策」方案，政府每年編列的育兒津貼約為219億元，若加上擴大公共化教保服務量、建置「準公共化」機制，每年高達570億元。

比起這些動輒超過500億元的預算，一次性的386億元顯得杯水車薪，要照顧老的、又要照顧小的，還得拚經濟，附帶防止非洲豬瘟，臨別內閣似乎欠缺中心思想，順了姑情逆嫂意，最後可能沒一件事辦得好，與其八面玲瓏、面面俱到，倒不如精準打擊，做好最重要的事。

1997年的口蹄疫，造成台灣逾1700億元的農損，如果想要做好非洲豬瘟的防疫，此刻再多的準備也不嫌多。

在386億元上限框架下，想補助的層面愈廣，做的方向愈多，其實就愈貼近政院最不想要的「人人有獎」，386億元幾乎等於一個人一次性分到1500元左右，能起的作用，相當有限。

賴內閣即將總辭之際，若倉促推出經濟紅利政策，引發諸多爭議，並不負責任。鑑於外界質疑聲浪高漲，此案留待新任閣揆定奪，或者讓歲計賸餘回歸原本用途，免去政策買票的批評。況且，國發會才預警，「今年全球經濟情勢更為嚴峻」，這筆一次性的經濟紅利用完，未來還不知道有沒有歲計賸餘可供來年之用。

(中國時報)