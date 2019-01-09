韓強調 九二共識是定海神針

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中國時報
／高雄報導

大陸國家主席習近平與蔡英文總統先後發表九二共識相關談話，台灣海峽波濤再起！對於蔡英文呼籲朝野不要再提九二共識，高雄市長韓國瑜8日表示，「九二共識是兩岸互動很重要的定海神針」，一旦失去，兩岸互動基礎會變成迷亂狀態，兩岸發展將變成不可測，高雄市經濟發展也可能遇到困難，對中華民國未來的走向，也令他憂心。

韓國瑜表示，不想講太多政治的事情，盼中央用大格局的角度看事情，高雄市現在急得不得了，「人進得來、貨出得去」目標也可能變成不可測知，真不知道失去九二共識後會變成什麼樣子。

韓國瑜表示，「從高雄市的發展來看，我們沒有依附著九二共識，高雄市該怎麼辦？經濟發展馬上會遇到困難」。

至於日前和前立法院長王金平餐敘，是否觸及2020總統大選國民黨初選話題，韓笑說：「幫什麼？打麻將的事情嗎？」表示餐會就是閒話家常，並強調現在有人問他中央的事，「我都搖頭擺手說不知。」

至於蔡英文總統的「經濟紅利」，有人質疑是拿繳稅者的錢補助沒繳稅者，韓也向中央喊話，這個政策有很多爭議性，但是站在高雄市立場，只要中央有補助或者撥款，盼能考量高雄財政特別困難，能額外多撥給高雄一些，會請祕書長向行政院爭取，至於其他的部分，則是另外一個探討角度。

有關夜宿育幼院之事，韓表示，已請社會局規畫安排，希望是到偏鄉地區、較不受注意的地區，想傾聽孩子的聲音，了解孩子們在想什麼。

(中國時報)

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