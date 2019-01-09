終於上任 管中閔視為「一生懸命」

2019年01月09日 01:12 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

管中閔正式成為台大新任校長，現場歡呼聲中，也有不滿的台大教授倒豎拇指抗議。（郭吉銓攝）

遲了352天，台大校長管中閔8日總算上任！他致詞時表示，這是此生結緣台大、報恩還願的機會，他視此為「一生懸命」，只有全力以赴，絕無反顧；「風雨已經過去，明天才是我們奮鬥的戰場。」他演講10分鐘，全場歡聲雷動、喝采聲不斷。

8日是台大校長交接典禮，現場一位難求、擠得水洩不通，台大3位前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池都到場。負責監交的教育部常務次長林騰蛟期盼台大聽取各界意見，管中閔以開闊心胸面對校內不同意見，並適時向社會說明疑慮。代理校長郭大維感謝同仁在「刀光劍影政治陰影」、深耕計畫經費大刪下逆勢奮戰，他3度提到「艱苦的2018年」，感謝這一年鍛鍊他的意志力與信念。

管中閔致詞時重申他治校理念報告中的兩個主要發展方向：「國際化」與「大學轉型」。台大當務之急是擴張國際連結，確保台大研究與教學與國際同步；另一方面如今科技顛覆世界，教育沒有理由還停留在過往舒適圈，「不知有漢，無論魏晉」，台大必須重新檢視大學教育的內涵與形式，探索未來教育的各種可能性，推動「大學轉型」，以使2028年創校百年時仍能領袖群倫。

管中閔感性表示，大家都知道他年少時荒唐，這次有機會出任台大校長，於他個人，這個職位不只是學術生涯中最重要的里程碑，「我視此為我的『一生懸命』，只有全力以赴，絕無反顧。」

演講終了，他開玩笑說大家一定以為這個老文青又要引用詩詞，「錯！我今天要講英文，借用美國前總統詹森幾句話：Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose. 風雨已經過去，明天才是我們的戰場！」傅鐘在前，他將追隨台大老校長腳步，與台大師生共同努力，推動台大持續向前。

校長一級人事主管人事也出爐。曾與管一同角逐校長寶座的台大電資學院院長陳銘憲，獲邀擔任副校長；2013年與前校長楊泮池一同參加校長遴選的副校長羅清華，也出任副校長；另一位副校長為台大土木系教授周家蓓，並兼任國際長。

主任祕書則是由台大哲學系教授孫效智出任，教務長為台大動物科學技術系教授丁詩同，研發長為台大電機資訊學院教授李百祺，學務長則是台大社工系教授沈瓊桃，現任總務長的台大土木系教授葛宇甯則獲留任，財務長則是由台大會計系教授廖佩真出任。

(中國時報)