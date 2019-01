終於上任 管中閔視為「一生懸命」

2019年01月09日 01:12 中國時報 簡立欣 、 李侑珊 /台北報導 /台北報導

管中閔正式成為台大新任校長,現場歡呼聲中,也有不滿的台大教授倒豎拇指抗議。(郭吉銓攝)

遲了352天,台大校長管中閔8日總算上任!他致詞時表示,這是此生結緣台大、報恩還願的機會,他視此為「一生懸命」,只有全力以赴,絕無反顧;「風雨已經過去,明天才是我們奮鬥的戰場。」他演講10分鐘,全場歡聲雷動、喝采聲不斷。

8日是台大校長交接典禮,現場一位難求、擠得水洩不通,台大3位前校長陳維昭、李嗣涔、楊泮池都到場。負責監交的教育部常務次長林騰蛟期盼台大聽取各界意見,管中閔以開闊心胸面對校內不同意見,並適時向社會說明疑慮。代理校長郭大維感謝同仁在「刀光劍影政治陰影」、深耕計畫經費大刪下逆勢奮戰,他3度提到「艱苦的2018年」,感謝這一年鍛鍊他的意志力與信念。

管中閔致詞時重申他治校理念報告中的兩個主要發展方向:「國際化」與「大學轉型」。台大當務之急是擴張國際連結,確保台大研究與教學與國際同步;另一方面如今科技顛覆世界,教育沒有理由還停留在過往舒適圈,「不知有漢,無論魏晉」,台大必須重新檢視大學教育的內涵與形式,探索未來教育的各種可能性,推動「大學轉型」,以使2028年創校百年時仍能領袖群倫。

管中閔感性表示,大家都知道他年少時荒唐,這次有機會出任台大校長,於他個人,這個職位不只是學術生涯中最重要的里程碑,「我視此為我的『一生懸命』,只有全力以赴,絕無反顧。」

演講終了,他開玩笑說大家一定以為這個老文青又要引用詩詞,「錯!我今天要講英文,借用美國前總統詹森幾句話:Yesterday is not ours to recover, but tomorrow is ours to win or to lose. 風雨已經過去,明天才是我們的戰場!」傅鐘在前,他將追隨台大老校長腳步,與台大師生共同努力,推動台大持續向前。

校長一級人事主管人事也出爐。曾與管一同角逐校長寶座的台大電資學院院長陳銘憲,獲邀擔任副校長;2013年與前校長楊泮池一同參加校長遴選的副校長羅清華,也出任副校長;另一位副校長為台大土木系教授周家蓓,並兼任國際長。

主任祕書則是由台大哲學系教授孫效智出任,教務長為台大動物科學技術系教授丁詩同,研發長為台大電機資訊學院教授李百祺,學務長則是台大社工系教授沈瓊桃,現任總務長的台大土木系教授葛宇甯則獲留任,財務長則是由台大會計系教授廖佩真出任。

(中國時報)