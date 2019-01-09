上周急診病例增 流感進入流行期

2019年01月09日 01:12 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

疾管署監測資料顯示，國內上周類流感門急診就診人次計76,562，急診類流感就診病例百分比已超過流行預警值，進入流行期；疾管署官員昨日表示，上周新增5例流感死亡及24例流感併發重症病例，國內公費流感疫苗0.5mL劑型剩餘量約9.3萬劑、0.25mL劑型約3.9萬劑，呼籲民眾儘快前往施打。

疾管署官員表示，上周新增24例流感併發重症病例，其中以感染H1N1為多、占15例，另新增5例流感死亡病例，其中3例感染H3N2、2例感染H1N1。本流感季自2018年10月1日起累計188例流感併發重症病例，感染型別以H3N2占55％及H1N1占36％為主，其中18例死亡，11例為H3N2及7例H1N1。

因應國內已進入流感流行期，疾管署官員指出，衛福部整合疾管署、醫事司、健保署及醫福會等單位及地方政府衛生局，啟動「流感疫情高峰期應變作戰」。

國內目前公費流感抗病毒藥劑約配置量約39.9萬盒，除了口服式克流感膠囊23.4萬盒、吸入式瑞樂沙旋達碟2.7萬盒外，本流感季疾管署另新購口服式易剋冒膠囊共13.6萬盒，三者均可用於治療A型及B型流感，國內目前共4326家合約醫療機構提供公費藥劑，本季亦尚未偵測到抗藥性流感病毒。

另疾管署亦公布國內新增1例境外移入瘧疾病例，為北部70多歲男性，去年12月前往衣索比亞旅遊，目前住院觀察中，將持續追蹤至檢體檢驗結果陰性。

(中國時報)