蹉跎1年無蜜月期 管爺得先過3關

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中國時報

管中閔總算上任。不過被蹉跎了一年，管爺應當知道他不但沒有蜜月期，還要面對緊接著而來的弭平台大校內紛爭、追求台大校務發展以及帶領台灣高教急起直追等三大難題。

首先是弭平台大校內紛爭。誠如台大前校長李嗣涔所說，「2018年是我所見過台大最不平靜的一年」，過去一年台大為了遴選校長，兩派意見對立，教育部宣示「勉予聘任」，未來勢必有校內「反管」師生質疑他的正當性；加上台大本來就有的派系之爭，如何妥善管治、協調，考驗管中閔的智慧。

其次是追求台大發展。管中閔說，90年來台大都是台灣最耀眼的冠冕、是亞洲學術研究重心，近年來台大卻跟台灣一起面臨前所未有的衝擊，競爭力下滑；如何重振台大聲威，進而強化台大在亞洲高教市場的優勢地位，擺脫台大被邊緣化的可能性，也是當務之急。

一個很迫切的問題是「錢」。錢不是萬能，但沒錢萬萬不能，近年來亞洲鄰國包括韓國、大陸都砸錢在高等教育，香港、新加坡也一直在精進自己原有的國際化優勢；相較之下台灣卻經濟疲弱、高教預算狂刪。

以台大為例，台大1年經費約新台幣160億，僅是北京清華大學2018年總預算269億人民幣（約1230億新台幣）的七分之一！經費不足使得教師薪資無法提升、無法用獎學金吸引優質學生。如何找錢、找回優秀教師和學生，是管中閔最需要解決的問題之一。

最後是帶領台灣高教脫離泥淖、急起直追。台灣高教深陷少子化及大學過多沉痾，教改又使得學生整體素質下降，「台灣不好，台大也不會獨好，」台大要如何改善自身體質，同時將其影響力擴散到頂大以及其他學校，管中閔責無旁貸。

(中國時報)

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