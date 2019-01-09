貿易戰衝擊 台股恐回測10年線

2019年01月09日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

面對陸美貿易摩擦持續，全球股市震盪，財信傳媒集團董事長謝金河表示，若美國對大陸所有產品都課25％關稅，恐重創全球經濟，台股將回測10年線8600至8700。

避開循環股 從內需找奇兵

謝金河指出，新的一年大家非常悲觀，蘋果股價在短短3個月下跌的市值，幾乎是台灣一年的GDP，以前是「一顆蘋果救台灣」，現在這顆蘋果不但不甜還非常酸。他建議，在陸美貿易戰緩衝期，投資人應避開景氣循環股，從內需股找奇兵。

對於陸美僵持不下，謝金河認為，2019年台灣須留心三大變化，首先須注意美國大打台灣牌，孤立封鎖大陸，面對香港角色的轉變，美國可能不再給香港優惠，港股岌岌可危。此外，美國未來可能組一個新的關稅同盟，取代WTO，將大陸定義為非市場經濟國家不能加入，但台灣則可參加，另也可能建立新的民主國家聯盟，取代聯合國。

美限制陸5G 台商恐選邊站

最後則是在大陸國家主席習近平提出《告台灣同胞書》後，蔡英文總統雖先打了安打，但能否跑回本壘尚不知道，但可知的是台灣領導人在主權定位闡述的迴旋空間變小。未來台灣應站在什麼位置因應，也考驗著2300萬人的智慧。

但謝金河也提到，陸美貿易戰對台灣的影響並非全是負面的，若台灣足夠靈活，將找到有力的位置。如美國在5G等新技術競爭中，為打壓大陸，限制華為、中興通訊，甚至與安全監控產品有關的海康威視等，但也使得不少過去因競爭失利萎縮的台灣供應鏈開始復活。

謝金河進一步表示，在美、加等限用華為5G設備下，思科等競爭對手股價開始上漲，台商如何選邊站至關重要。且除了5G，過去大陸藉由補貼取得競爭優勢的產業，未來在美方要求下，都可能受到限制，成為台商的機會，像是太陽能、LCD產業等。

(中國時報)