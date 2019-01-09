貿易戰衝擊 台股恐回測10年線

財信傳媒集團董事長謝金河表示，若美國對大陸所有產品都課25％關稅，台股恐將回測10年線8600至8700。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

面對陸美貿易摩擦持續，全球股市震盪，財信傳媒集團董事長謝金河表示，若美國對大陸所有產品都課25％關稅，恐重創全球經濟，台股將回測10年線8600至8700。

避開循環股 從內需找奇兵

謝金河指出，新的一年大家非常悲觀，蘋果股價在短短3個月下跌的市值，幾乎是台灣一年的GDP，以前是「一顆蘋果救台灣」，現在這顆蘋果不但不甜還非常酸。他建議，在陸美貿易戰緩衝期，投資人應避開景氣循環股，從內需股找奇兵。

對於陸美僵持不下，謝金河認為，2019年台灣須留心三大變化，首先須注意美國大打台灣牌，孤立封鎖大陸，面對香港角色的轉變，美國可能不再給香港優惠，港股岌岌可危。此外，美國未來可能組一個新的關稅同盟，取代WTO，將大陸定義為非市場經濟國家不能加入，但台灣則可參加，另也可能建立新的民主國家聯盟，取代聯合國。

美限制陸5G 台商恐選邊站

最後則是在大陸國家主席習近平提出《告台灣同胞書》後，蔡英文總統雖先打了安打，但能否跑回本壘尚不知道，但可知的是台灣領導人在主權定位闡述的迴旋空間變小。未來台灣應站在什麼位置因應，也考驗著2300萬人的智慧。

但謝金河也提到，陸美貿易戰對台灣的影響並非全是負面的，若台灣足夠靈活，將找到有力的位置。如美國在5G等新技術競爭中，為打壓大陸，限制華為、中興通訊，甚至與安全監控產品有關的海康威視等，但也使得不少過去因競爭失利萎縮的台灣供應鏈開始復活。

謝金河進一步表示，在美、加等限用華為5G設備下，思科等競爭對手股價開始上漲，台商如何選邊站至關重要。且除了5G，過去大陸藉由補貼取得競爭優勢的產業，未來在美方要求下，都可能受到限制，成為台商的機會，像是太陽能、LCD產業等。

(中國時報)

只有杯水車薪 不如精準打擊 國票、樂天台日聯軍 純網銀3搶2

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。