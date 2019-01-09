國票、樂天台日聯軍 純網銀3搶2

友善列印
中國時報
／台北報導

純網銀「三搶二」態勢底定！國票金控董事會昨日通過，與日本樂天銀行、樂天信用卡公司合資設立純網銀，其中國票金占股49％、樂天占股51％，這支台日聯軍將與中華電信主導的將來商業銀行、LINE為首的LINE Bank競逐2張純網銀執照。

樂天昨晚表示，台灣樂天業務已擴展到信用卡、旅遊、跳蚤市場和電子書等領域，形成以電商和信用卡為中心的強大生態系，台灣更是其海外業務中最重要地區之一，盼透過與國票合組純網銀，藉此強化在台布局。

金管會規畫釋出兩張純網銀執照，吸引本土與海外業者積極備戰，其中國票金旗下沒有銀行，加上找來的樂天又是重量級伙伴，最早傳出消息，但卻處於鴨子划水樣貌，最主要是因為日方對合資案相當重視，加上已經遞件給日本金融廳，必須保持緘默。

根據國票金規畫，純網銀叫「樂天國際商業銀行」，將由樂天負責初期營運規畫與系統架構，全球第7個研發中心也會設在台灣，成為亞太策略中心，國票則會貢獻其票券金融及債券市場投資能力，深化企金戶來源。

國票金董事長魏啟林曾說，在票券業可經營的業務限制下，已將經營績效發揮至極，只有透過併購銀行，才能達到擴大經營成果，而在金管會開放純網銀申設後，國票金即展現最大誠意與樂天接觸，就等開花結果。

除了國票金與樂天的台日聯軍，積極跨足金融業的Line也擺好陣仗，籌備處負責人由前台北富邦銀行數位金融總處執行副總經理黃以孟出任，他希望未來LINE Bank是「銀行走入生活圈和民眾」，讓金融服務都深入社群。

至於由中華電主導的「國家隊」，八大股東總算喬定，除了兆豐、新光、花旗、凱基等4家銀行，還納入全聯社、PChome及關貿網路等非金融業股東，可說是陣容最為多元，預計在農曆年後向金管會遞件申請。

(中國時報)

貿易戰衝擊 台股恐回測10年線 豬年生肖套幣 17日開賣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。