國票、樂天台日聯軍 純網銀3搶2

2019年01月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

純網銀「三搶二」態勢底定！國票金控董事會昨日通過，與日本樂天銀行、樂天信用卡公司合資設立純網銀，其中國票金占股49％、樂天占股51％，這支台日聯軍將與中華電信主導的將來商業銀行、LINE為首的LINE Bank競逐2張純網銀執照。

樂天昨晚表示，台灣樂天業務已擴展到信用卡、旅遊、跳蚤市場和電子書等領域，形成以電商和信用卡為中心的強大生態系，台灣更是其海外業務中最重要地區之一，盼透過與國票合組純網銀，藉此強化在台布局。

金管會規畫釋出兩張純網銀執照，吸引本土與海外業者積極備戰，其中國票金旗下沒有銀行，加上找來的樂天又是重量級伙伴，最早傳出消息，但卻處於鴨子划水樣貌，最主要是因為日方對合資案相當重視，加上已經遞件給日本金融廳，必須保持緘默。

根據國票金規畫，純網銀叫「樂天國際商業銀行」，將由樂天負責初期營運規畫與系統架構，全球第7個研發中心也會設在台灣，成為亞太策略中心，國票則會貢獻其票券金融及債券市場投資能力，深化企金戶來源。

國票金董事長魏啟林曾說，在票券業可經營的業務限制下，已將經營績效發揮至極，只有透過併購銀行，才能達到擴大經營成果，而在金管會開放純網銀申設後，國票金即展現最大誠意與樂天接觸，就等開花結果。

除了國票金與樂天的台日聯軍，積極跨足金融業的Line也擺好陣仗，籌備處負責人由前台北富邦銀行數位金融總處執行副總經理黃以孟出任，他希望未來LINE Bank是「銀行走入生活圈和民眾」，讓金融服務都深入社群。

至於由中華電主導的「國家隊」，八大股東總算喬定，除了兆豐、新光、花旗、凱基等4家銀行，還納入全聯社、PChome及關貿網路等非金融業股東，可說是陣容最為多元，預計在農曆年後向金管會遞件申請。

(中國時報)