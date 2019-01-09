豬年生肖套幣 17日開賣

2019年01月09日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

記得去排隊！中央銀行發行的豬年生肖套幣將在1月17日開賣，今年的正面主題為豬、背面是媽祖遶境，每套定價1800元，將在台灣銀行採現場排隊方式公開發售，每人每次限購1套，總發行量12萬套，售完為止。

至於有無增值空間，錢幣業者說得直接「收藏就好，不用想太多」，因為生肖套幣發到第3輪了，多是靠基本盤在撐場，且過了農曆年後，連送禮需求都沒了，買氣退燒，屆時在次級市場可能比發行價更便宜。

央行自2005年起，每年農曆春節前發售的第2輪生肖紀念套幣系列，深受各界喜愛，因應民眾收藏需要，繼續推出第3輪生肖紀念套幣系列，今年為第3套「己亥豬年生肖紀念套幣」，這次豬年生肖套幣組合為1枚銀幣及1枚銅合金幣，面額各為100元及10元。

央行發行局長施遵驊表示，生肖套幣採用先進的技術鑄造，展現多元鑄製工藝之美，銀幣含銀1盎司，正面的主題「豬」圖案局部鍍金，背面為萬千信眾祈求保佑的媽祖遶境活動，銅合金幣正面以生肖豬為主構圖，背面為部分上彩的「牡丹」，設計相當精緻。

錢幣業者認為，相較於第二輪生肖套幣的收藏強度，常是第一天、甚至到中午就銷售一空的盛況，第三輪「要賣完都有問題」，尤其年輕人根本不買生肖套幣，行情直直落，平均每年跌價1到2成，還真是賠錢貨。

(中國時報)