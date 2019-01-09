iPhone銷量看衰 樓地板變天花板

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中國時報
／台北報導

降價都沒用！iPhone新機滯銷，台灣大哥大總經理鄭俊卿昨表示，全球智慧機市場換機周期拉長，加上499之亂改變民眾購機習慣，手機銷量「去年的樓地板變成今年的天花板」，通路預估整體市場今年將跌破600萬隻。

iPhone XS、XR去年9月上市，原本被電信業者寄予厚望，視為拉抬高資費的殺手級武器，不過因訂價過高，嚇跑不少有意換機用戶，買氣疲弱之餘，電信三雄近期打出降價牌，針對綁約購機折價2000元至4000元。

面對iPhone新機賣不掉，上市不到半年就被迫降價，鄭俊卿表示，早期iPhone每年一換，用戶相當死忠，尤其農曆年前更是銷售高峰，反觀現在，新機效應大概就1、2個月，之後就只能靠降價促銷「續命」。

至於「續命」效果如何？台灣大資深副總谷元宏說，上周宣布綁約購機折價方案後，買氣確有增溫，但「能撐個幾周就不錯」，最主要原因還是iPhone手機功能沒有大幅更新，加上訂價偏貴，讓果粉買不下手。

通路業者表示，2018年台灣手機市場銷售量能急凍，全年恐剩600萬支，和3年前相比衰退25％，今年情況還會更慘，加上近年各電信業者大舉推單門號方案，買空機的人多了，連帶擠壓電信商銷售iPhone的空間。

通路業者直言，降4000「還沒到果粉出手的滿足點」，且隨著將問世的新iPhone雛形逐漸明朗，會買XS、XR的果粉只會愈來愈少，最後就是等下半年新機出來時，再被迫砍價，因而呼籲電信業者「要更積極一些」。

(中國時報)

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