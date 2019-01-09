台股守住9500點 人幣破7預期增

2019年01月09日 04:10 中國時報 洪凱音 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

美股四大指數走揚，台股卻呈開平走低整理格局，受蘋概股疲態走勢影響，昨收跌26點，終場加權指數以9563點作收，守住9500點大關。至於匯市，陸美貿易談判近尾聲，市場觀望氣氛濃厚，新台幣小貶2.4分，收在30.836元，人民幣則預期人行還會降準，今年對美元貶破7的預期大增。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，從近日全球股、匯市走勢來看，金融市場根本沒有方向，不僅台股呈量縮整理格局，美股近日上揚，力道也非常小，主因是市場觀望陸美貿易重啟談判。

蔡明翰預測，台股短期大漲、大跌機率不高，隨OTC上揚，中小型個股仍有操作空間；安本標準投信投資長彭炫通認為，短期來看，硬體、半導體等產業相當具挑戰，未來營收、獲利都有進一步下修的空間。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如則表示，陸美貿易戰的情緒持續影響金融市場，台股將持續區間整理，投資人選股更加重要，建議重視價值面的表現。

在匯市方面，星展銀行發布最新報告，認為今年人行還會降準2次，幅度達1到2的百分點，同時降低逆回購利率，屆時人民幣對美元匯率將有可能「破7」。

星展集團分析，貿易戰對經濟成長帶來的不確定性將持續影響市場信心，即使能夠達成部分協定，陸美兩國在科技和產業政策方面的廣泛摩擦仍會存在，也將持續干擾投資信心，且因Fed今年將再升息2次，對亞幣維持強勁，人民幣還是有「破7」的可能性。

(中國時報)