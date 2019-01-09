台電喊下修備轉率 熱機6％就夠

蔡總統日前確定《電業法》修正方向，外界質疑，核能若退場，能否補足發電缺口？圖為台北市限電後，民眾摸黑行進。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導

沿用多年的供電安全指標「備轉容量率」要下修？台電董事長楊偉甫昨拋出「備轉容量率定義改變」議題，認為以後備轉容量率只要維持「熱機狀態6％」即可，不必做到現在要求的10％。下修後可節省空汙、減少燃料費，穩定電價。但這部分還會跟社會溝通，再跟行政院提報。

打臉賴揆去年的保證

行政院長賴清德去年曾掛保證今年電力備用容量率要達到15％、備轉容量10％安全標準，以滿足企業供電需求，但楊偉甫所提每天只要維持6％就夠安全的概念，等於顛覆賴揆的說法。

楊偉甫解釋，是有專家一直認為台電目標維持備轉容量率10％「太高了」，內部才研究備轉容量率定義是否該區分「熱機」與「冷機」狀態。也就是維持線上有6％發電機組處於熱機狀態，即可達到供電安全。

專家認現行10％過高

他舉例，現在的要求，就好像有10台汽車要怠速空轉作為備用調度，定義改變後，只要維持6台就好，如此可以節省燃料支出，穩定電價，另外也能減少空汙排放。但是這樣供電可靠嗎？楊解釋，6％備轉量，正常就是4部中型機組約200萬瓩的量，根據過去經驗，同時4部故障機率很低。

台電解釋，主要考量也有供電度數會隨經濟成長改變，以百分比表示不那麼精準，不如維持「定量」指標，實際每天只要有200萬到250萬瓩備用機組，就足夠供電安全餘裕。

如果備轉容量率改變，台電未來會主要把複循環燃氣機組放在熱機6％內，其次才大型的燃煤、燃油機組，主要是燃氣機組從熱機到滿載發電只要20到30分鐘，適合調度支援。

對台中市長盧秀燕昨放話台中火力發電廠應把功率最差的4號燃煤機組淘汰，楊偉甫則說，台電與台中市府「目標一致、路徑不同」，都是為了降低空氣汙染，而減煤是比停機較實在作法，他將找時間拜訪台中、高雄首長，討論空汙機組調度議題。

(中國時報)

CP值高可混搭 網購年菜熱銷 學者質疑 恐誤會供電不吃緊

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。