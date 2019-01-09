台電喊下修備轉率 熱機6％就夠

2019年01月09日 01:12 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

沿用多年的供電安全指標「備轉容量率」要下修？台電董事長楊偉甫昨拋出「備轉容量率定義改變」議題，認為以後備轉容量率只要維持「熱機狀態6％」即可，不必做到現在要求的10％。下修後可節省空汙、減少燃料費，穩定電價。但這部分還會跟社會溝通，再跟行政院提報。

打臉賴揆去年的保證

行政院長賴清德去年曾掛保證今年電力備用容量率要達到15％、備轉容量10％安全標準，以滿足企業供電需求，但楊偉甫所提每天只要維持6％就夠安全的概念，等於顛覆賴揆的說法。

楊偉甫解釋，是有專家一直認為台電目標維持備轉容量率10％「太高了」，內部才研究備轉容量率定義是否該區分「熱機」與「冷機」狀態。也就是維持線上有6％發電機組處於熱機狀態，即可達到供電安全。

專家認現行10％過高

他舉例，現在的要求，就好像有10台汽車要怠速空轉作為備用調度，定義改變後，只要維持6台就好，如此可以節省燃料支出，穩定電價，另外也能減少空汙排放。但是這樣供電可靠嗎？楊解釋，6％備轉量，正常就是4部中型機組約200萬瓩的量，根據過去經驗，同時4部故障機率很低。

台電解釋，主要考量也有供電度數會隨經濟成長改變，以百分比表示不那麼精準，不如維持「定量」指標，實際每天只要有200萬到250萬瓩備用機組，就足夠供電安全餘裕。

如果備轉容量率改變，台電未來會主要把複循環燃氣機組放在熱機6％內，其次才大型的燃煤、燃油機組，主要是燃氣機組從熱機到滿載發電只要20到30分鐘，適合調度支援。

對台中市長盧秀燕昨放話台中火力發電廠應把功率最差的4號燃煤機組淘汰，楊偉甫則說，台電與台中市府「目標一致、路徑不同」，都是為了降低空氣汙染，而減煤是比停機較實在作法，他將找時間拜訪台中、高雄首長，討論空汙機組調度議題。

(中國時報)