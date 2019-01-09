學者質疑 恐誤會供電不吃緊

2019年01月09日 01:13 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

台電打算下修「備轉容量率」定義，只要「熱機機組6％」就夠，引起學者質疑，認為將造成現行供電燈號「吃緊」的黃燈消失，讓人誤以為供電不吃緊了。有的學者則支持現行6％已夠，但未來再生能源占比擴大時，還是得多拉高5％到10％，才能支援突然沒風沒太陽的綠能特性。

中央大學台經中心研究員梁啟源就認為，備轉容量率定義如調整，那「備轉容量率燈號」要不要修？現在黃色供電吃緊燈號（備轉率6％～10％）是不是以後就沒了？「可能會讓人覺得供電不吃緊了」。

梁啟源進一步說，即便去年因為核二2號機回來，備轉率低於6％的供電警戒橘燈天數降低，但黃燈日數依然高於2017年。更何況電力消費成長速度高於經濟成長率，目前中南部禁燒生煤議題還在，2025年核能要退場，「有需要現在改變備轉容量率嗎？」

不過中華經濟研究院助理研究員陳中舜支持，認為以電機學角度看，只要符合「N-1」、「N-2」電力安全原則，也就是少掉1或2部大型機組，可以有人支援即可。依此他認為6％是足夠的，不需要到10％。

可是陳中舜也提醒，當未來再生能源發電占比很大時，因為其間歇性發電特性，需要較高的備轉容量率支援，目前國外也是用快速起停的天然氣機組做備援調度。以國外經驗來說，除了現有備轉容量外，還要多增加5％到10％才夠，「這一點規畫上一定要考慮。」

(中國時報)