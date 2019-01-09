路得寶共享電動車 打造低碳島

2019年01月09日 04:10 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門是目前全台唯一有電動汽車共享系統的縣市，現階段主要提供觀光客短租旅遊使用。國內綠能運輸服務業領頭羊「路得寶租賃公司」為持續推廣並擴大使用範圍， 達到行政院宣示2030年公務車全面電動化目標，2019年起與金門縣環保局合作，推動委辦計畫稽巡查車輛共享及電動化。

低價便捷 遊客愛用

路得寶公司自去年在金門尚義機場、水頭碼頭及金門大學設立電動共享汽車服務據點以來，靠著車輛本身優異的穩定性與續航力、親民的租賃價格、便捷快速的APP租還車服務，已逐漸成為機場、碼頭往返旅客與遊客的選擇之一。

該公司看準金門推動「低碳島」計畫，以及政府部門公務車將於2030年全面汰換為電動汽車的契機，去年也積極與金門縣政府洽談，並提供相關產品與企畫推廣服務。

路得寶與與金門縣環保局最新合作規畫，主要是針對該局車輛日益增加，停車場空間不敷使用，而共享汽車的概念及作法，不失為可行解決方案之一，且電動共享汽車本身即具有環保意象。

金門縣環保局未來將鼓勵承攬該局稽巡查業務廠商，在符合要求及滿足需求的前提下，考慮將原租用的傳統燃油汽車改為電動汽車，並透過共享模式，讓原廠商達到車輛共享、經費分攤目的，除車輛租賃商可獲得業務擴展，環保局也能建立低碳形象與公部門帶頭示範作用。

減少空汙 符合效益

環保局評估，使用共享電動汽車作為公務用車，具減少空氣汙染物排放、減少車輛數進而節省公帑支出、增加停車空間及提高車輛使用率，並透過管理系統，有效掌握車輛使用狀況及效益評估，以及藉由電動車租賃作業，鼓勵廠商建置電動車完善充電系統等優點。

合作案預計投入10輛

路得寶表示，這項合作案預計投入10輛電動汽車，以每輛每年行駛3萬公里計算，相較燃油車輛，每年約可減少1.75萬公斤二氧化碳排放量，邁開金門宣示對抗空汙、守護戰地美景的第一步，對展現政府的決心也是意義重大。

路得寶公司期待未來合作對象，可以擴大到全金門各公務單位，在以電力取代燃油、改善空汙的清新理念下，一起迎接更優質環境，也為打造金門低碳島付出心力。

(中國時報)