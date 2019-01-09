愛情產業鏈 請瓊瑤施魔法

2019年01月09日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 許文貞 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄市長韓國瑜發想以愛河為主體，發展一連串愛情產業鏈，13日將拜訪名作家瓊瑤並當面力邀擔任總顧問，包裝高雄成為愛情之都。有趣的是，高雄中學學生議員候選人政見也搶搭「愛情熱」，向韓市長喊話盼打造雄中通往雄女的地道，讓單身學子終結孤單。

瓊瑤不諱言以身為韓粉為傲，常在臉書力挺韓國瑜不遺餘力。觀光局長潘恆旭8日表示，原本市長就職典禮要邀請她出席，但她身體違和，才決定在春暖花開時，邀瓊瑤來高雄走一走。事實上早在瓊瑤成為「韓粉」之前，不少瓊瑤片就是以高雄為場景拍攝，瓊瑤可說是自60年代起就在行銷高雄。

例如邵氏公司1967年的《船》，故事最後的送別場景就是在高雄港拍攝；隔年的《寒煙翠》，全片也有一半以上是外景，雖然故事場景是花東和南投，但劇中在埔里的「夢湖」場景，原本預定在新竹的青草湖拍攝，最後則是以台南珊瑚潭與高雄澄清湖為主。

另一部1976年由國聯電影公司拍攝的瓊瑤片《遠山含笑》，因為劇情描述大學生登山，猶如台灣特殊地形大集合。劇組外景隊走訪台北陽明山、嘉義阿里山、橫貫公路、恆春墾丁、屏東三地門、 高雄田寮鄉「月世界」及旗山甲仙河谷等地。可見瓊瑤電影與高雄的淵源深厚。

至於是否邀請瓊瑤寫「愛的主題曲」，潘恆旭說要見面細談，「在水一方」已是首好歌，愛河也希望有英文主題曲「Love River」將聘請名歌手演唱來風靡兩岸三地，相信瓊瑤會帶來無限靈感及創意。

此外，愛情產業鏈話題正夯，連學子也「怦然心動」。雄中正舉行學生議員補選，2號候選人王喜樂也在競選公報提到「與韓市長積極接洽，投資雄中、女地道」，納入愛情產業鏈，造福廣大單身同胞。王喜樂不諱言本身是韓粉，因就讀男校較少機會接觸女生，才響應愛情產業鏈，還想推動雄中愛情電影院、愛情纜車在各校設站、「情書送得出去！人追得來！雄中發大財！」

(中國時報)