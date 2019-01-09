張麗善北上促銷 茂谷柑香又甜

2019年01月09日 04:10 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

「雲林良品精采上場！」雲林縣長張麗善昨（8）日率同斗六、西螺、古坑等地農會、農民，帶著茂谷柑、柳丁、高麗菜、咖啡等優質農特產北上，推廣年節送禮選購雲林良品。她表示，年節前後正是雲林茂谷柑收成的季節，茂谷柑「汁多味美又香甜」，外型橙黃亮麗，送禮大吉大利，要將雲林最棒的農產品推薦給全國好友。

張麗善昨赴中國電視公司南港大樓，推廣雲林優質農特產品。她表示，雲林有好山好水，有濁水溪灌溉的肥沃平原，所生產的稻米、茂谷柑、柳丁、高麗菜品質優良，且因日照時間很長，所釀造的醬油香醇，古坑咖啡也是舉國聞名，「Made in 雲林」如同Made in Taiwan產品一樣優質。

張麗善表示，茂谷柑正值年節前後採收，品質優良，甜度高、風味濃郁，外型又討喜，年節送禮，能讓收到的親友認為是收到「好運」，是拜會親友的優質伴手禮。

隨同北上的茂谷柑果園園主朱清輝表示，他的茂谷柑配合政府政策友善耕作，施用微生物菌肥料，採用生物防治，「四章一Q」認證已做到三章一Q，保證無毒，不僅果肉質佳，果皮還能加工利用製作酵素、醋、柑仔糖、洗潔精，因此一般茂谷柑5斤裝禮盒賣300元，他的可以賣到470元。

雲林縣農會總幹事簡明欽也表示，去年氣候暖冬，卻是農漁民的嚴冬，幸好有當時還是立委的張麗善縣長大力幫農漁民行銷，甚至將農產品帶到大陸賣，讓農民不致血本無歸。雲林縣斗六市農會總幹事張喬復指出，縣府每年年節前會與農會舉辦「茂谷柑節」，由縣府扮演領頭羊，帶領各鄉鎮一同推銷，讓農產品能見度更高。

推廣記者會氣氛熱絡，與會來賓包括台北市雲林同鄉會、新北市雲林同鄉會及雲林同鄉會媳婦女兒聯誼會等，當場即認購上百箱茂谷柑，為雲林良品推廣打響第一炮。

(中國時報)