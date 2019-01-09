冷泉說惹議 潘恆旭硬拗無誤

高雄市觀光局長潘恆旭。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭爆出「冷泉加熱變溫泉」，引發軒然大波，網友惡搞大玩照樣造句。潘8日堅稱說法無誤「高雄人都知道」，但田寮花季飯店指該說法雖不算錯，不盡正確。文史工作者則稱，潘指的湧泉加熱發展的「高雄溫泉」與「龍巖冽泉」兩地點相去甚遠。

日前潘恆旭接受中天新聞訪問時提及柴山龍巖冽泉是「日據時代」高雄八景，但鮮少人知道，「這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了」，因冬天水量較少可能還需探勘。新聞播出後，即有學者跳出更正非日據時期，而是清代鳳山八景。

「冷泉加熱變溫泉」惹議，網友照樣造句嘲諷「觀光局長是笑話冠軍」、「餅放在陽光下變太陽餅」、「石頭丟油鍋變石油」、「剉冰不加糖不加料就變成白冰冰」、「大立上面的遊樂園加幾隻米老鼠進去就變成迪士尼了」。

「冷泉加熱變溫泉是高雄人都知道的事！」潘恆旭昨舉田寮花季及宜蘭蘇澳瓏山林兩家飯店為例，網友可能非高雄人所以不清楚，他感謝網友創造網路聲量。但瓏山林也發聲明駁斥「非將冷泉加熱成溫泉」，而是兼有冷熱雙泉，下午潘透過LINE群組表達歉意。

潘提到龍巖冽泉在地底深層，「當地一般住戶拿到家裡加熱，一樣有溫泉療效效果，這應該是基本常識」。他在臉書貼文「某高層去過花季飯店」，媒體問是否影射陳菊，潘則反問「那你講的喔」。

田寮花季度假飯店企畫經理黃慧萍表示，不評論潘的說法，但該飯店其實就是冷泉飯店，大崗山溫泉是常溫22度天然湧泉，在不破壞泉質情況下，以蒸汽將冷泉加熱至50度左右變成熱泉，讓客人交替泡湯。

調查柴山冷泉10年的文史工作者郭吉清、廖德宗指出，內惟庄的高雄溫泉是日本人花田伍助在1920年以人工挖井，挖到地下100多公尺的碳酸鈣湧泉，把冷泉加熱成溫泉，但二戰後即消失。然而，日治時期運用湧泉加熱發展的「高雄溫泉」，與清代「龍巖冽泉」距離相差數百公尺，局長所言兩個地點並不同。

(中國時報)

張麗善北上促銷 茂谷柑香又甜 拚觀光信口開河 折損團隊戰力

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。