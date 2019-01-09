冷泉說惹議 潘恆旭硬拗無誤

2019年01月09日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 劉宥廷 、 林瑞益 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市觀光局長潘恆旭爆出「冷泉加熱變溫泉」，引發軒然大波，網友惡搞大玩照樣造句。潘8日堅稱說法無誤「高雄人都知道」，但田寮花季飯店指該說法雖不算錯，不盡正確。文史工作者則稱，潘指的湧泉加熱發展的「高雄溫泉」與「龍巖冽泉」兩地點相去甚遠。

日前潘恆旭接受中天新聞訪問時提及柴山龍巖冽泉是「日據時代」高雄八景，但鮮少人知道，「這個冷泉呢加熱以後，它就變溫泉了」，因冬天水量較少可能還需探勘。新聞播出後，即有學者跳出更正非日據時期，而是清代鳳山八景。

「冷泉加熱變溫泉」惹議，網友照樣造句嘲諷「觀光局長是笑話冠軍」、「餅放在陽光下變太陽餅」、「石頭丟油鍋變石油」、「剉冰不加糖不加料就變成白冰冰」、「大立上面的遊樂園加幾隻米老鼠進去就變成迪士尼了」。

「冷泉加熱變溫泉是高雄人都知道的事！」潘恆旭昨舉田寮花季及宜蘭蘇澳瓏山林兩家飯店為例，網友可能非高雄人所以不清楚，他感謝網友創造網路聲量。但瓏山林也發聲明駁斥「非將冷泉加熱成溫泉」，而是兼有冷熱雙泉，下午潘透過LINE群組表達歉意。

潘提到龍巖冽泉在地底深層，「當地一般住戶拿到家裡加熱，一樣有溫泉療效效果，這應該是基本常識」。他在臉書貼文「某高層去過花季飯店」，媒體問是否影射陳菊，潘則反問「那你講的喔」。

田寮花季度假飯店企畫經理黃慧萍表示，不評論潘的說法，但該飯店其實就是冷泉飯店，大崗山溫泉是常溫22度天然湧泉，在不破壞泉質情況下，以蒸汽將冷泉加熱至50度左右變成熱泉，讓客人交替泡湯。

調查柴山冷泉10年的文史工作者郭吉清、廖德宗指出，內惟庄的高雄溫泉是日本人花田伍助在1920年以人工挖井，挖到地下100多公尺的碳酸鈣湧泉，把冷泉加熱成溫泉，但二戰後即消失。然而，日治時期運用湧泉加熱發展的「高雄溫泉」，與清代「龍巖冽泉」距離相差數百公尺，局長所言兩個地點並不同。

(中國時報)