習金通氣 借力使力 制衡老美

北韓領導人金正恩（右二）昨在北京度過35歲生日，大陸國家主席習近平（左二）昨晚在人民大會堂設宴為他慶生並接風。圖為去年金正恩訪京時，習近平設宴款待。（摘自朝中社）

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中國時報
北韓領導人金正恩的車隊緩緩從北京站駛出，正式展開為期4天的訪陸行程。（法新社）
金正恩4訪大陸

新聞透視北韓領導人金正恩再度訪問北京，這不只是金正恩第4次訪問大陸，而且時間點就選在「川金二會」前夕，勢必吹動陸美朝三方關係一池春水。對平壤而言，訪陸舉動可給華盛頓當頭棒喝，一味制裁只會讓平壤往北京靠；而陸美貿易談判之際，北京也可借力拿「朝鮮牌」，作為制衡美國的籌碼。

金正恩應大陸國家主席習近平邀約，展開一連4天的北京訪問行。在「川金二會」傳出可能在河內舉行前夕，及陸美貿易戰談判磋商大背景下，不得不說，這場「習金會」時間點，真是掐得剛剛好。

貿易戰談判 北京爭籌碼

對金正恩而言，此行最大意義當然是尋求老大哥習近平撐腰。從去年下半年開始，美國總統川普曾多次表明，不滿意平壤的去核化進程，儘管南韓總統文在寅頻頻緩頰，但美方始終不願放鬆對北韓的多項制裁。

平心而論，平壤並非毫無籌碼叫牌。去年「川金會」後，西方輿論紛紛認為，北京已被邊緣化，但事後來看並非如此。從金正恩選在「川金二會」舉辦前，造訪大陸，與習近平通氣交心足可見之，更遑論還適逢金正恩生日，北京角色難以取代不言可喻。

坦白說，在美朝達成真正互信前，金正恩無論出於政治或是經濟需求，仍然需要北京在其背後助力，方能與華盛頓一較高下，更何況，未來經濟要脫胎換骨，仍須借助北京幫忙。

北韓拚經濟 仍需陸撐腰

當然，北京也並非一無所獲，此次訪問，陸朝雙方堪稱各取所需。特別是陸美雙方剛完成去年G20「習川會」後的首次談判之際，金正恩的到訪，正好讓北京可以借力使力，進一步藉由「朝鮮牌」，來間接施壓川普政府。

雖然大陸外交部昨日表明，大陸在經貿問題的立場上是公開透明，無須借助其他技巧，拐彎抹角向美方傳遞訊息，但時間點之巧合，加上是北京主動邀約金正恩，都增添外界諸多臆測。

反觀美國總統川普可謂「內外交迫」，對外表面上成功在貿易戰施壓大陸讓步，但成效如何還難以下定論，對內政府運作面臨停擺窘境，在急於拿出成績單之際，川普可能在陸朝聯手的這齣戲，成為最大輸家。

(中國時報)

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