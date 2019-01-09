美商務部長喊 陸美有望達協議

美國商務部長羅斯稱，此次陸美貿易談判，可望達成一項雙方都可接受的協議。圖為美國副貿易代表格瑞斯（中）等人昨日步出飯店。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

陸美副部級貿易談判磋商再延長一日，但美國總統川普昨晚在推特貼文，表明陸美磋商進展十分良好。美商務部長羅斯昨也稱，兩國很可能達成一項雙方都可接受的貿易協議，但貿易逆差、市場開放與保護智財權等較棘手議題能否有共識仍未知。

羅斯接受美國財經新聞頻道CNBC專訪說，此次貿易談判有很大機會達成一個美國能夠接受，大陸也能夠接受的合理解決方案。首先，也就是最容易做的，就是大陸擴大從美國進口商品，進口更多的大豆，更多的能源等。

至於大陸的結構性改革，這比較困難。這涉及保護智慧財產權，市場准入等等。第三，用什麼機制來確保協議能夠落實和執行，如果有人不按協議執行，有何懲罰措施。這部分最困難，因為以往經驗表明，大陸在遵守協議履行方面做得不好。

羅斯認為，迫切的貿易問題最容易處理，料可得出合理解決方案，而方案會得到雙方認可，並且能夠處理所有關鍵的問題。但有關貿易逆差、市場開放、保護智慧財產權方面，北京會否接受於美方的要求則屬未知。

《華爾街日報》引述消息，今次能否達成協議取決於如何確保陸方履行承諾。據悉，雙方希望就此敲定細節，包括大陸增購美國商品及服務、對美企放寬市場准入、加強保護美國知識產權及減少北京對國內企業的補貼。

知情人士稱，美方代表會向陸方施壓，要求提出兌現承諾方案，例如北京須列出明確購買項目及期限、保證不會用政府在許可證、環境監管等權力阻礙美企；美國亦希望大陸提供補貼列表。

此外，為確保落實達成的協議，川普政府考慮維持現行對陸貨徵收的關稅，直至實現承諾才撤銷。陸方消息人士則透露，北京雖願意建立監督機制，但擔憂美國會不斷提出更多要求。

(中國時報)

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