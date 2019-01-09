生日外訪初體驗 金小胖寫紀陸

2019年01月09日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

北韓領導人金正恩昨訪問大陸，並在北京度過35歲生日，這也是他執政後，首次在國外過生日。大陸國家主席習近平晚間在人民大會堂設宴為他慶生並接風，同時紀念陸朝建交70周年。而外界普遍預料，北京慶祝的規模應該不會太小。

據了解，北韓領導人金正恩生於1984年1月8日。陸媒微信公眾號「政知道」報導，金正恩從2011年上台執政至今，生日過得相當低調。唯一一次「高調」是在2014年的1月8日，前公牛隊球星羅德曼前往平壤，與北韓籃球選手進行友誼賽，羅德曼還在球場上為金正恩獻唱生日快樂歌，朝中社報導了這場友誼賽，並首次證實了金正恩生日。

按過往慣例，金正恩生日這天，通常都是在國內進行視察活動。比如，2017年的1月8日，金正恩視察平壤金正淑繅絲廠新建成的被子生產工序和工人宿舍，金正淑是金正恩祖母的名字。

在2018年3月，金正恩首次訪陸時曾經說過：「我首次出訪就來到中國，表達了我繼承朝中友好傳統、珍視朝中友誼的心意。」今年，他首次在生日的時候外訪，目的地選擇大陸，表達的心意自然也非同尋常。

韓聯社報導，習近平8日晚間在人民大會堂舉行晚宴，除慶祝金正恩生日，也紀念陸朝建交70周年，進一步鞏固大陸和北韓的高層關係。金正恩去年首次訪京時，習近平也舉辦晚宴款待，然後臨別還送上大禮，相信這次慶祝金正恩生日手筆也不會太小。

南韓《朝鮮日報》8日報導，金正恩乘坐的列車到達丹東站時並未停下，直接駛出丹東站。列車駛出後，警備立即被全部解除，這一點與以往不同。其次，金正恩所乘列車通過陸朝邊境時，大陸方面並未確認車上是否有北韓高層人士。其三，金正恩此次所乘列車與普通火車一樣，從外觀上無法辨認。

(中國時報)