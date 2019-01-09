陸美朝三角戀 日韓等著看

友善列印
中國時報
／綜合報導

日本內閣官房長官菅義偉8日在記者會上針對北韓領導人金正恩訪問大陸一事表示，「我國對此高度關注，正在努力收集和分析資訊」、「希望今後能聽取中方適當的說明」。而美國和南韓國防部長昨天也通電，承諾兩國將維護堅強的同盟關係、做好協同作戰的準備，為去核化、實現朝鮮半島和平的外交努力提供支援。

談及金正恩此行的目的是否為美朝領袖再次會談之提問，菅義偉表示，「有關北韓及中國的意圖不應由我方作答。現階段不予置評。」

日本朝日電視台報導，陸朝雙方都是為了秀給美國看，美陸7、8兩天正舉行有關貿易協商，金正恩突然訪問北京居心叵測。

《朝鮮日報》7日指出，近日美韓間對於韓朝關係升溫超速浮現歧見，加上美國要求南韓大幅提高防衛費分擔額，都讓美韓同盟關係面臨了考驗。有分析家甚至警告，若防衛費分擔額談判破裂，美國總統川普說不定會在第二次「川金會」上單方面宣布縮減駐韓美軍，而一旦美軍很快撤離朝鮮半島，美韓同盟可能會迎來「悲劇性的突然終結」。

北韓方面則希望得到大陸的協助，以朝非核化及解除經濟制裁的方向前進，與美國談判時才能有優勢。

《朝日新聞》報導，消息人士透露，金正恩去年12月耶誕節前後曾寫信給美國總統川普，本月則收到川普的親筆回信，信件的內容並不清楚，但應該是有關第2次美朝峰會之事。

(中國時報)

生日外訪初體驗 金小胖寫紀陸 北京再釋善意 陸企3買美大豆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。