陸美朝三角戀 日韓等著看

2019年01月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 、 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

日本內閣官房長官菅義偉8日在記者會上針對北韓領導人金正恩訪問大陸一事表示，「我國對此高度關注，正在努力收集和分析資訊」、「希望今後能聽取中方適當的說明」。而美國和南韓國防部長昨天也通電，承諾兩國將維護堅強的同盟關係、做好協同作戰的準備，為去核化、實現朝鮮半島和平的外交努力提供支援。

談及金正恩此行的目的是否為美朝領袖再次會談之提問，菅義偉表示，「有關北韓及中國的意圖不應由我方作答。現階段不予置評。」

日本朝日電視台報導，陸朝雙方都是為了秀給美國看，美陸7、8兩天正舉行有關貿易協商，金正恩突然訪問北京居心叵測。

《朝鮮日報》7日指出，近日美韓間對於韓朝關係升溫超速浮現歧見，加上美國要求南韓大幅提高防衛費分擔額，都讓美韓同盟關係面臨了考驗。有分析家甚至警告，若防衛費分擔額談判破裂，美國總統川普說不定會在第二次「川金會」上單方面宣布縮減駐韓美軍，而一旦美軍很快撤離朝鮮半島，美韓同盟可能會迎來「悲劇性的突然終結」。

北韓方面則希望得到大陸的協助，以朝非核化及解除經濟制裁的方向前進，與美國談判時才能有優勢。

《朝日新聞》報導，消息人士透露，金正恩去年12月耶誕節前後曾寫信給美國總統川普，本月則收到川普的親筆回信，信件的內容並不清楚，但應該是有關第2次美朝峰會之事。

(中國時報)