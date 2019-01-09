北京再釋善意 陸企3買美大豆

陸美貿易談判之際，大陸7日又大手筆採購90萬噸美國大豆，令美國大豆期貨市場大為振奮。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

陸美貿易戰暫時停火期間，雙方展開去年G20「習川會」後首次談判之際，繼去年底大陸先後兩次大手筆購入美國大豆後，7日再度傳出有大陸國企購入18萬噸美國大豆，更有消息人士表明，這波採購總量最高可達90萬噸的大豆。

路透社引述兩名交易員表示，連同此次，大陸在過去一個月內已3度買入美國大豆，有交易員稱，大陸國有企業周一早上購買了至少3艘、約18萬噸的美國大豆，而這批美國大豆總量接近接近15艘貨船，總量約90萬噸。

此外，有商家表示，預料今次採購的大豆將於本月至3月期間，從太平洋西北海岸的港口運往大陸，另有小部分會從墨西哥灣港口出發。

事實上，自從陸美爆發貿易戰，美國出口至大陸的大豆量出現暴跌情況，大豆價格因而大跌至10年來新低，令不少美國農民難以為生叫苦連天。大陸去年大豆收購量估計約500萬噸，另於去年底已額外預購2300萬噸大豆。

毫無意外，大陸再度採購的消息令美國大豆期貨市場大為振奮。7日當天，芝加哥期貨交易所（CBOT）出現連續第4個交易日上漲，並觸及3周以來的高位。

值得一提的是，大陸農業農村部昨在官網發布2018年農業轉基因生物安全證書批准清單，批准5種產自美國的轉基因農產品，以及批准26項續申請的農業轉基因生物。

(中國時報)

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