川普全國演說 著眼安全人道危機

2019年01月09日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

一名男童7日在墨西哥邊城蒂華納沙灘，抬頭望向分隔美國與墨西哥，但遭到破壞的有刺鐵絲網圍籬。美國總統川普形容邊境的非法移民議題為嚴重威脅美國國家安全的「危機」。（美聯社）

美國聯邦政府部分關門進入第三周，由於國會兩院為了撥款興建南部邊界圍牆互不讓步，總統川普為了尋求突破築牆經費的僵局，除了在美東時間8日晚間9點（台北時間今天上午8點）的黃金時段發表全國演說，並將在10日御駕親征前往美墨邊境視察，打定主意要繼續拿圍牆預算爭議向國會施壓。

上任後首次 轟動全美

川普的橢圓形辦公室演說，是他上任近2年來首次，演說的用意是進一步說服民主黨同意他築牆，而不是提及那些被迫休無薪假的公僕。這場黃金時段的演說未演先轟動，各大電子媒體幾乎都加入直播。川普御用的福斯電視網，一口氣以福斯電視台、福斯新聞網和福斯商業網三個頻道聯播；其他轉播單位包括三大無線電視網─國家廣播公司（NBC）、美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS），有線頻道則包括MSNBC、以及川普恨之入骨的美國有線電視新聞網（CNN）。

民主黨不滿 揚言反擊

民主黨籍的參院少數黨領袖舒默，以及眾院議長裴洛西發表聯合聲明，呼籲各轉播媒體給民主黨回應機會，「依照他過去發言跡象，有可能充斥惡意和錯誤資訊，民主黨必須立刻獲得同等的時段說明。」

惟民主黨重申邊境圍牆是「不道德及沒效率」，有指重奪眾議院控制權的民主黨正計畫，進一步施壓迫使川普重啟政府運作。

隨著數十萬聯邦公僕本周五恐收不到工資，川普的全國演說定調為「危機」，而白宮發言人桑德斯女士昨天則透過推特，宣布川普將前往南部邊境，「會晤負責捍衛國家安全、處理人道危機的第一線人員」。桑德斯並未說明川普會在何處露臉，但外界預期川普會藉這趟南下之行，大力宣揚邊境圍牆預算的必要性。

彭斯 連講37次「危機」

川普先前揚言，可能動用職權宣布國家進入緊急狀態，可繞過國會取得建邊界圍牆的經費。副總統彭斯7日告訴媒體，官員在上周末與國會官員持續討論邊界「危機」，透露正研擬頒布緊急狀態令以獲得圍牆撥款的可行性。媒體計算，光是這場記者會，彭斯和眾官員總共講了37次的「危機」字眼，顯見白宮為了把修築圍牆轉為國安議題，已將兩者掛勾為國家危機甚或外來侵略。

(中國時報)