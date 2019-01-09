引渡孟晚舟 尊重法院裁決

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中國時報
／綜合報導

加拿大總理杜魯道7日和美國總統川普通電話，兩位領導人強烈譴責中國大陸拘留2名加拿大公民。他們同意共同向北京施壓，尋求陸方放人。此外，去年在G7峰會不歡而散的兩人，也藉機討論雙邊貿易與就業問題。

加拿大《環球郵報》報導，杜魯道7日主動致電川普，敦促其向大陸「施壓」，釋放兩名遭拘留的加拿大公民，以及催促美方將華為財務長孟晚舟的引渡申請交給法院。

在陸美展開新一輪貿易談判之際，杜魯道辦公室聲明指出，杜魯道7日與川普進行電話交談。根據《環球郵報》報導，在雙方討論中，川普似乎放棄利用孟晚舟的引渡請求，換取大陸在貿易談判讓步。杜魯道辦公室則指出，川普同意由加國法院來處理孟晚舟的引渡程序。

杜魯道辦公室聲明指出，「兩位領導人討論美國向加拿大提出的引渡請求，他們重申尊重司法獨立和法治的重要性」。聲明還表示，杜魯道對川普就兩名加拿大人在陸被拘一事發表強烈聲明表示感謝。兩人同意繼續尋求他們獲釋。報導還援引一名加拿大政府高官指出，杜魯道告訴川普，他很樂於「依靠美國的幫助」，川普則「承諾（與加方）站在同一立場上是十分有益的」。

在上個月孟晚舟保釋聽證會上，庭審法官宣布，假如到1月8日還未收到美方引渡請求，孟晚舟將會獲釋。孟晚舟去年12月1日被捕，據美加引渡條約規定，美國需在60天內提出正式引渡要求。媒體由此推算，最後期限應是1月29日。然而美國聯邦政府當下正處於部分關閉，司法部也在受影響之列。

在杜魯道與川普通話前數小時，由加拿大參議員戴伊率領的國會代表團抵達大陸進行訪問。戴伊表示，他將向陸方闡明加方立場，尋求放人。同時還會向陸方解釋孟晚舟事件。

(中國時報)

川普全國演說 著眼安全人道危機 貿易戰效應 陸日韓企業多感不安

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