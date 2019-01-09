貿易戰效應 陸日韓企業多感不安

2019年01月09日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京8日電 ／東京8日電

《日本經濟新聞》與大陸《環球時報》、南韓《每日經濟新聞》聯合實施的「日中韓經營者民調」顯示，各國有7至8成的經營者認為，陸美貿易戰今後將對自身公司的商務會造成更不良的影響，日本為79％、大陸73％、南韓高達81％。各國經營者對未來的走向感到不安。

針對陸美貿易戰對至今的商務是否造成影響，日本有64％的企業經營者回答「沒有太大的影響」，但針對今後是否會有影響之提問，只有12％的企業認為不會有太大影響。相對的，回答「會帶來嚴重不良影響」或「多少會帶來不良影響」的企業共達79％，即，將近8成的日本企業對未來加強了警戒心。大陸的經營者更悲觀，有59％的企業表示，必須改變生產地等修改全球策略。

有關「為了確保公司的成長力，是否準備投資、收購創投企業？」之提問，日本企業回答，「已開始投資」、「一定要投資」、「可能會投資」等總計達74％，大陸也有53％、南韓為50％。

日本企業的投資對象不限於日本企業，例如，伊藤忠商事2018年投資大陸的電動車製造公司以及英國的汽車共享公司，伊藤忠社長鈴木善久表示，「雖然不會馬上獲利，但為了取得新的商務型態，投資是有必要的。」

有關今後最想收購或合作哪個領域的創投企業，各國經營者的回答第1名都是人工智慧（AI），日本、大陸都占32％，南韓則占22％，AI現在是各國經營者最關心的領域。

這項調查是在2018年11月27日至12月13日實施，日中韓各有約100家公司經營者回答了問卷。

(中國時報)