貿易戰效應 陸日韓企業多感不安

友善列印
中國時報
／東京8日電

《日本經濟新聞》與大陸《環球時報》、南韓《每日經濟新聞》聯合實施的「日中韓經營者民調」顯示，各國有7至8成的經營者認為，陸美貿易戰今後將對自身公司的商務會造成更不良的影響，日本為79％、大陸73％、南韓高達81％。各國經營者對未來的走向感到不安。

針對陸美貿易戰對至今的商務是否造成影響，日本有64％的企業經營者回答「沒有太大的影響」，但針對今後是否會有影響之提問，只有12％的企業認為不會有太大影響。相對的，回答「會帶來嚴重不良影響」或「多少會帶來不良影響」的企業共達79％，即，將近8成的日本企業對未來加強了警戒心。大陸的經營者更悲觀，有59％的企業表示，必須改變生產地等修改全球策略。

有關「為了確保公司的成長力，是否準備投資、收購創投企業？」之提問，日本企業回答，「已開始投資」、「一定要投資」、「可能會投資」等總計達74％，大陸也有53％、南韓為50％。

日本企業的投資對象不限於日本企業，例如，伊藤忠商事2018年投資大陸的電動車製造公司以及英國的汽車共享公司，伊藤忠社長鈴木善久表示，「雖然不會馬上獲利，但為了取得新的商務型態，投資是有必要的。」

有關今後最想收購或合作哪個領域的創投企業，各國經營者的回答第1名都是人工智慧（AI），日本、大陸都占32％，南韓則占22％，AI現在是各國經營者最關心的領域。

這項調查是在2018年11月27日至12月13日實施，日中韓各有約100家公司經營者回答了問卷。

(中國時報)

引渡孟晚舟 尊重法院裁決 風險升高 陸資加速撤離矽谷

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。