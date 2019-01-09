風險升高 陸資加速撤離矽谷

2019年01月09日 04:10 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國之音（VOA）8日引據路透報導，隨著川普政府推出一系列打擊大陸投資美國科技業的政策，大陸投資者正紛紛撤離矽谷。

據紐約的經濟研究公司榮鼎諮詢，由於投資者急於在美國新的監管制度生效前完成交易，去年大陸對美國初創企業的投資達到了創紀錄的30億美元。但自此之後，大陸對美國初創公司的風險投資大大放緩。

美國總統川普於去年8月簽署新的立法，擴大了外資收購美國公司的難度。外界認為，此舉主要是為了打擊來自大陸的投資。

報導稱，一方面，大陸投資者正改寫交易條款，試圖確保投資能夠獲得美國政府的批准，而部分大規模交易已經終止；另一方面，美國的初創企業也對陸資更為謹慎，擔心冗長的審批手續將拖累公司發展。

在美陸貿易戰之際，美國對來自大陸的投資更為警惕。川普指責大陸為獲取美國先進技術而採取不正當做法，並考慮在新的一年頒布行政令，禁止美國公司使用大陸通訊商生產的電信設備。

美國外國投資委員會（CFIUS）成為了一個強有力的工具。該機構在11月推出新規定，要求外國投資者向CFIUS通報對「關鍵技術」的任何規模的投資，這涉及人工智慧、物流技術、機器人等矽谷主要產業。

榮鼎諮詢預測，將有75％的陸資創投案會因新規而受到CFIUS審查。部分科技人士表示，拒絕陸資可能阻礙美國初創公司的海外擴張之路。但數據證明，陸資大規模撤離對矽谷的影響暫時有限。根據數據提供商PitchBook Inc，全球投資人在去年前三季就向美國初創公司投資逾840億美元，比之前任何一年的全年投資額還高。

一些科技安全專家就加大對陸資的審查表示讚許，認為此舉是對美國初創企業的保護。根據榮鼎諮詢估算，2000-2017年，大陸在美國參與創投的資金平均21％來自於國有基金。2018年，這個數字飆升至41％，而這類國有基金至少部份受大陸政府控制。

(中國時報)