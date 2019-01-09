回應習談話 美籲陸勿打壓台灣

2019年01月09日 04:10 中國時報 蔡致仁 、 崔慈悌 ／綜合報導 ／綜合報導

中國大陸國家主席習近平日前發表對台談話，為「一國兩制」定調。美國白宮首度以推特回應，表明美方不接受北京以威脅或武力威嚇台灣人民；也呼籲北京勿再打壓台灣，與台灣民主政府恢復對話。

美國白宮國安會發言人馬奇斯透過國家安全會議（NSC）官方推特發文指出，「美國不接受以威脅或武力令台灣人民屈服的方案。任何解決兩岸分歧的方式都必須是和平的，而且必須基於雙方人民意願」。另一則推文轉貼《華爾街日報》對台灣總統蔡英文回應的報導，推文說，「北京應該停止高壓手段，與台灣民選政府恢復對話」。

習近平2日在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上提出5項對台原則，並重申不承諾放棄對台使用武力，引起多位美國國會議員在推特聲援台灣，呼籲中國停止對台威脅。參議員賈德納說，美國和台灣站在一起，反對中國任何形式的挑釁。他提出的《亞洲再保證倡議法》授權向台灣出售武器，並令美國高級官員可以訪問台灣。此外，賈德納還透露將在新一屆國會再提《台北法案》，協助台灣拓展國際空間。

參議員盧比歐說，面對中國越來越具侵略性的言行，美國必須進一步加強和台北的關係。參議員克魯茲7日推文指出，「中國共產黨近日發出威嚇。川普政府應該支持台灣盟友，並用行動實現美國對台灣安全的持續承諾」。

美國白宮國安會發言人馬奇斯強硬回應「習5點」，表明美方堅持支持民主台灣。總統府昨表示感謝，強調台灣會持續與美國政府緊密合作，發展更堅實的夥伴關係，共同為區域的和平穩定與福祉貢獻力量。

(中國時報)