鄭文燦愛將涉貪 朱松偉收押

2019年01月09日 04:10 中國時報 賴佑維 、 陳志賢 ／綜合報導 ／綜合報導

桃園市前經發局長朱松偉，8日因涉貪汙罪被收押禁見。 （本報資料照片）

朱松偉小檔案

被視為桃園市長鄭文燦愛將的桃市經發局前局長朱松偉，遭檢舉在擔任「亞洲‧矽谷計畫」副執行祕書期間，收受業者賄賂與餽贈，護航業者取得汽車勞務採購標案，檢調兵分15路搜索，扣得帳冊及電磁紀錄，由於業者內帳中註明「手機3萬」、「桃園＄2萬x6」等多個代號，桃檢昨以朱涉犯貪汙罪嫌重大，聲押禁見獲准。

搜出內帳 桃園代號曝光

至於業者全徽道安科技暨台灣智慧駕駛董事長孫瑀、白手套員工黃仲勝，原同遭聲押，法院最後裁定孫50萬元、黃20萬元交保，其他14名證人請回。

朱松偉透過委任律師表示「會好好面對」。桃園市新聞處長詹賀舜則表示，案件已在司法調查中，市府會配合偵辦，期盼司法勿枉勿縱，鄭文燦也僅說，「不是每件事我都要回應」。

行政院2016年間核定通過「亞洲‧矽谷計畫」，由國家發展委員會主導，以桃園為示範基地，是繼桃園航空城後，桃園市最大的開發計畫案，桃市府指派朱松偉擔任專案辦公室副執行祕書，去年底九合一大選後卸任，回學校任教。

主動開口索賄 要錢收禮

朱松偉原是健行科技大學老師，全徽道安公司董事長孫瑀則是校友，2人因此攀上關係。該公司也是市府多起公共工程協力廠商，包括桃園市農業博覽會自駕車部分標案、「亞洲‧矽谷」計畫部分標案等。

朱松偉遭檢舉在2017至2018年間，涉嫌藉由職務收受業者賄賂，護航業者取得汽車等勞務採購標案，檢調蒐證更發現朱不但收受業者餽贈的高檔禮物、3C用品，並常接受業者邀約，與業者外出見面，甚至主動開口索賄，要求現金10萬、高價紅酒、五星級飯店住宿費等，十分「貪心」。

桃園地檢署指揮調查局北機站前天收網，在搜索業者時，發現業者疑似行賄朱男的「內帳」，帳證註明多個代號，懷疑是業者行賄、餽贈朱男的事證。

坦承犯行 業者行賄交保

檢調另發現，業者在2015年間假借「開工費」名義，透過中間人行賄交通部公路總局第一區養護工程處公務員，換取工程順利驗收與放水，業者事後再指示財會人員以「交際費」名義，不實核銷款項，涉及行賄與違反商業會計法，將另案調查。

朱男等人昨被依貪汙等罪嫌移送桃檢，檢察官複訊後，認定3人涉犯貪汙治罪條例對職務上行為收受賄賂、行賄公務員等罪嫌重大，且有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見；法官審理時，3人均坦承犯行，法官裁定朱羈押禁見，孫、黃2人交保。

(中國時報)