仕途順遂愛交際 出事不意外

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中國時報
／桃園報導

台大土木工程博士畢業的朱松偉，學者出身，應酬不少，也是桃園市長鄭文燦前後小內閣中，酒量數一數二的局長。朱因自認是鄭文燦跟前紅人，在議會對於議員質詢，經常擺出強硬態勢，此次涉入索賄案遭收押，地方早有耳聞，並不驚訝。

朱松偉2007年時擔任高雄市政府交通局主祕、2014年鄭文燦當選市長，他先擔任桃園市政府參議，2015年接任桃園航空城公司總經理，隔年就擔任經發局長，政治之途一路順遂。

朱松偉就任經發局長時，鄭文燦在個人臉書上以標題「專業人才適才適用，讓重大政策逐一落實」，稱讚朱學、經歷豐富，相信能在朱加速推動下，落實「亞洲‧矽谷計畫」，可見鄭文燦對其重視程度。

但在民代眼中，朱松偉則是態度強硬，市議員舒翠玲表示，在議會質詢朱松偉關於「亞洲‧矽谷」項目，朱總是強勢反駁，儼然以鄭文燦跟前紅人自居。

尤其，朱松偉應酬不少、酒量也好，甚至還會在酒宴上主動追酒。地方人士透露，前幾天，朱松偉還在地方應酬，當時根本看不出異狀，得知他涉賄，「下巴差點掉下來」，但也有地方人士指出，朱松偉其實交往對象複雜，出事並不讓人意外。

經發局員工透露，朱任內給同仁很大發揮空間，也不常發脾氣，但因業務需要認識很多工商團體，難免會接觸各式各樣的人。

還有民代表示，前陣子就有聽到風聲，指朱松偉涉及某些案子，才未續任局長，並以借調期滿為由歸建健行科大，沒想到竟是真的。桃園市議會國民黨團書記長梁為超則批評「亞洲‧矽谷」計畫計畫過程不夠公開透明，才讓人有上下其手空間。

(中國時報)

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