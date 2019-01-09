死者子求償 媽媽嘴老闆更審免賠

媽媽嘴咖啡老闆呂炳宏感嘆，案件已過6年多，謝依涵都已入獄服刑，他卻因民事賠償官司糾纏至今。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

八里雙屍命案中，陳進福、張翠萍夫婦遇害。死者陳進福的2名兒子向凶手謝依涵及媽媽嘴咖啡店老闆及股東呂炳宏等人提告求償，二審一度判呂要連帶賠償，案經最高法院發回更審，高院更一審昨認定無法證明謝女在咖啡店內的飲料下藥，判決謝女須單獨賠償631萬多元、呂炳宏等人免賠。全案可上訴。

不過，呂炳宏另被張翠萍的母親求償部分，最高法院認定，謝女殺人是執行及利用媽媽嘴店長的職務，呂等3人未盡監督之責，應連帶賠償368萬多元確定，呂被稱為「史上最衰雇主」。

呂炳宏昨未到庭聆判，得知免賠後，呂炳宏很感謝法官有聽進去他所說的話，他說，案發至今6年，殺人的謝依涵早已入獄，他還在民事訴訟糾纏中；而為了釐清案發經過，他曾寫信給謝女，但她都在「扯淡」，他只能靠自己從卷證中找資料。

呂炳宏說，本案有3個疑點，首先根本沒有那杯咖啡，案發時店內根本沒有賣咖啡給陳進福夫婦，其次謝女消失時間只有20分鐘，根本沒有時間先後帶走2名被害人加以殺害，最後是謝女利用下班時間殺人。

八里雙屍命案發生在2013年2月16日，陳進福、張翠萍夫婦到新北市八里被媽媽嘴店長謝依涵在店內迷昏後殺害棄置紅樹林，謝被判處無期徒刑確定。

陳進福兒子向謝等人求償，一審判謝須單獨賠償631萬多元，高院改判媽媽嘴須與謝女連帶賠償，最高法院撤銷後，更一審認定謝女的自白關於下藥情節部分，前後供述不一共有4版本，其中有2個版本都非於店內下藥，謝女供述有瑕疵。

更一審指出，依陳進福兒子提出的證據，並不能證明謝女利用在媽媽嘴咖啡店工作之便，在店內準備飲料之際，將安眠藥放入陳進福所飲用的咖啡中，謝女殺人不是「因執行職務之行為」，呂炳宏等人免賠、謝女單獨賠償。

(中國時報)

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