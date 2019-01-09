捲款10億 貴婦奈奈一家3口遭通緝

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中國時報
／台北報導

本名蘇陳端的網紅「貴婦奈奈」和丈夫黃博健開設的醫美診所「杏立博全」，去年11月30日惡性倒閉，詐欺金額逾10億元，被害投資人被雖對貴婦奈奈夫妻，及執業登記在該診所的黃父黃立雄3人提告詐欺，但3人早已跑到國外，台北地檢署昨對3人發布通緝，時效25年，至2043年止。

由於3人潛逃海外，北檢將函請外交部註銷3人中華民國護照，另透過法務部國際及兩岸法律司，請求美國等國家司法互助，協查3人落腳處。

被害人指控，貴婦奈奈丈夫黃博健涉嫌偽造不實財報，營造診所生意興隆的假象，吸引各方金主投資，黃吹噓投資1個單位，每半年分紅還款1次，約3年半即可回本，此後每個月都能分紅，投資1000萬能分15萬，包括民代、藝人和主播受騙，再藉由他們互相介紹吸金。

貴婦奈奈吸金惡性倒閉落跑後，部分債權人繳交擔保金後，獲台北地院執行假扣押，司法事務官日前已會同債權人、轄區員警，共執行載走醫療器材等5車有價物品，將在鑑價後擇期拍賣。

北院本月初依債權人，包括銀行、動產擔保公司和自然人的聲請，到北市「杏立博全醫美診所」執行假扣押。因貴婦奈奈全家債務多，且診所使用空間，是向多位房東承租，包括大樓3樓、13樓，及對面棟1樓，使得執行程序繁瑣且複雜。

雖有房東同意解開電子鎖進入屋內，但還有房東主張隱私權，和不能破壞電子鎖，使得假扣押程序並未全部執行完畢。能執行的部分，共載走包括醫療器材、醫療床、3C產品、電器等有價物品，目前暫由債權人保管。

(中國時報)

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