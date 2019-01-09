北藝中心2021年完工 幾乎跳票

2019年01月09日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

外界視為台北市爛尾樓之一的台北藝術表演中心，北市府力拚2021年完工拿到使用執照，前年拆成多個標案重新發包，外牆工程原定今年1月完工，如今因天候因素順延至4月。但現傳出內部裝潢進度也不如預期，首期工程進度約3％，後續還有設備擴充工程，2021年完工目標幾乎確定再跳票，營運更是遙遙無期。

球體造型 造成施工困難

北藝中心因前承包商無預警倒閉，2016年11月起停工，市府歷經多次流標，決定外牆工程交由捷運工程局負責招標，內部裝潢由工務局新工處代為招標，外牆部分前年8月復工，原計畫去年底完工，因北藝中心球體造型施工困難，加上去年8月至12月多雨，造成工期延宕至今年4月。

捷運局表示，最困難的球體外牆部分，透過3D立體繪圖突破技術問題，球體外觀已經成形，目前僅剩靠承德路側牆面，因非平面鋁板，且日前氣候不佳，工期被迫二度展延。

內部裝潢 仍定後年完工

同樣流標多次的內部裝潢，新工處改採減項招標，首期工程以拿到使用執照為目標，暫擱環境美化、部分隔間等項目透過追加預算，分期施工，去年7月終於有廠商得標，讓北藝中心全面復工，2021年完工露曙光，但擴充工程施作進度、工期成變數。

新工處表示，接手團隊9月進場進行內部調查及積料處理，因防火漆須塗掉全部重噴，部分天花板有損壞要拆除重做，導致進度稍微落後，截至去年底預定進度為2.7％、實際2.4％，考量工程進度及銜接問題，擴充工程將由現行廠商續做。

新工處強調，後續部分擴充項目部分，廠商也可同步施作，不一定要等首期完工後才進場，但詳細工期未定，須視整體進度而定。

(中國時報)