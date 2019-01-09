點亮林園 侯打都更牌加持

2019年01月09日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

國定古蹟林本源園邸今年將以「點亮林園」為主軸，希望結合板橋古城的老街市集、人文、歷史、生態、藝術等資源，促進地域再生，新北市長侯友宜8日視察表示，周圍建物老舊，可透過「都更」好好規畫，打造觀光亮點。

林本源園邸為板橋林本源家族興建，仿蘇州留園設計，是目前台灣僅存最完整的園林建築，佔地面積約6054坪。侯友宜走訪花園及三落大厝，期間遇到不少從外縣市來的遊客，侯化身為觀光大使直接向遊客們推薦新北景點。

林家花園為藝文亮點

侯友宜表示，林本源園邸位於板橋文化發展薈萃軸心點，是板橋古城區的一大亮點，也是最重要的核心，深具營造永續文化產業與藝文扎根的潛力。該思考以林家花園為核心，來保有文化、歷史、生態及附近周圍的美食、建物。

侯友宜提到，從捷運府中站或高鐵站規畫一個完整的觀光旅遊路線，是接下來很重要的一點，又或是從夜間光雕的思維，在不破壞古蹟的原則讓新舊作結合也非常重要。

侯友宜表示，林家花園旁有不少老舊物，舊物位於古蹟旁、年代久遠，會存在城市落差，反而無法呈現出美感，鼓勵民眾從建物外觀或是建物本身改變，可以利用「都更」好好規畫，建物現代化又不破壞古蹟，讓所有建物一體呈現才會更漂亮。

盼改造四周老舊建物

文化局長蔡佳芬表示，林本源園邸是板橋區重要的文化資產，更具豐厚的文史脈絡，盼「點亮林園」計畫推出，能串連整個板橋古城區，讓地方文化得以保存之於，更能促進觀光發展。

文化局表示，「點亮林園」將建構一套在地文化知識學習系統，讓傳統工藝設計美學得以傳承，此外也推出「戲曲夜」，讓園邸成為傳統表演藝術伸展平台。

(中國時報)